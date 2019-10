EBM Eisenbraun & Bayer Malermeisterbetrieb GbR

Herzlich willkommen bei Ihrem Malermeisterbetrieb!

Sie suchen nach einem Maler, der Ihnen von Anfang bis Ende einen kundenorientierten Service bietet? Dann sind Sie bei der EBM Eisenbraun & Bayer Malermeisterbetrieb GbRrichtig. Wenn wir für Sie tätig werden, dürfen Sie sich auf umfassende Leistungen in sehr guter Qualität freuen. Unsere jahrelange Erfahrung und unser Fachwissen als Maler und Lackierer machen uns zu Ihrem zuverlässigen Partner für Ihr Vorhaben.

Wir sind für Sie im Raum Nordhorn, Lingen und Rheine unterwegs und setzen Ihre individuellen Gestaltungswünsche fachgerecht in die Tat um. Ob Tapezierarbeiten mit allen vorstellbaren Tapeten, moderne Wandgestaltung mit Kreativtechniken, das Verlegen von Bodenbelägen aller Art (Laminat- und Korkböden, Teppich, Vinyl / PVC-Beläge etc.) oder fugenlose Flächen sowie die Verarbeitung mit Echtholz-Riemchen – Ihr Auftrag ist bei uns in erfahrenen Händen.

Unsere Maler-Leistungen im Überblick:

Maler- und Lackierarbeiten

Tapezierarbeiten

kreative Techniken

Bodenbeläge

Fassadengestaltung

individuelle Gestaltungskonzepte

Wasserschadensanierungen

Ihre Maler für anspruchsvolle und kreativeMalerarbeiten aller Art

Wir sind als Maler und Lackierer sowohl für gewerbliche als auch für private Auftraggeber im Einsatz. Immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, ist uns wichtig, denn nur so können wir Ihnen der kompetente Ansprechpartner für jede Art von Malerarbeiten und rund um das Thema Renovierungen sein.

Sie wünschen sich ein einzigartiges Bad oder einen ungewöhnlichen Bodenbelag? Wie wäre es mit fugenlosen Oberflächen? Wir tragen eine spezielle Spachtelmasse auf Mikrozement-Basis auf, sodass jede Arbeit ein Unikat ist. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, denn verschiedene Farben, Muster, Strukturen etc. sind möglich. Auch eine komplette Tiefenwirkung kann dank verschiedenster Strukturen erzielt werden.

Worauf Sie sich bei uns verlassen können?

Kostenlose Beratungstermine

Urlaubsservice – Wir führen die Arbeiten durch, wenn Sie im Urlaub sind

Sauberkeit

Termintreue

Nachhaltiges und umweltschonendes Arbeiten

Verwendung hochwertiger Produkte

EBM GbR Eisenbraun & Bayer Malermeisterbetrieb

Bentheimer Straße 239,

48529 Nordhorn

Max Eisenbraun:0152/53 5227 47

Andreas Bayer:0152/28 77 35 87

Telefax:05291/7 28 73 88

E-Mail: info@ebm-nordhorn.de

Internet: www.ebm-nordhorn.de