rings GmbH & Co. KG

Badplanung, Badsanierung und vieles mehr in Ahlen

Badezeit rings in Ahlen ist seit dem Jahr 1991 für Sie da!

Unser Meisterbetrieb steht für moderne und stilvolle Badplanung, -gestaltung und -sanierung sowie beste Leistungen rund um die Planung und Modernisierung von Heizungsanlagen und erneuerbare Energien.

Badplanung, -sanierung & -gestaltung aus einer Hand

Wir sind Ihr umfassender Ansprechpartner

Badsanierung, -Planung und GestaltungSie wünschen sich eine wahre Wellnessoase oder ein praktisches Familienbad in Ihren eigenen vier Wänden? Vielleicht denken Sie auch schon heute an die Zukunft und möchten Ihr Bad barrierefrei gestalten? Bei uns sind Sie richtig, denn wir bieten Badsanierung, -planung und -gestaltung auf höchstem Niveau.

Leistungen rund um Ihre SanitärinstallationOb Reparaturarbeiten, Neuinstallation oder Wartungs- und Störungsdienst von gas- und wassertechnischen Anlagen: Wir sind Ihre Partner für sämtliche Leistungen rund um Ihre Sanitärinstallation.

BadausstellungBesuchen Sie auch unsere Badausstellung in Ahlen. Auf rund 250 m² können Sie sich in unseren Musterbädern einen Eindruck von den Möglichkeiten der Badplanung machen und werden umfassend beraten.Wärme- und HeiztechnikAuch im Bereich innovativer Wärme- und Heiztechnik werden wir gerne für Sie aktiv. Welches Heizsystem eignet sich für Ihr Objekt, welcher Energieträger für Ihre Bedürfnisse? Wir wissen es und sorgen für wohlige Wärme und ein gesundes Raumklima.rings GmbH & Co. KGBunsenstraße 44,59229 AhlenTelefon:02382 - 714 78E-Mail: info@badzeit-rings.de Web: https://www.rings-ahlen.de/