IHR PARTNER FÜR ÖKOLOGISCHES BAUEN

In unserem Fachhandel für Naturbaustoffe im Herzen von Münster können Sie sich gemeinsam mit uns an Ihr ganz persönliches Projekt wagen. Ob es sich nun um ökologisches Bauen, Sanieren oder Neugestalten handelt – unser Baustoffhandel bietet Ihnen ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an natürlichen Baustoffen und Bodenbelägen.

Für die Realisierung Ihres Bauprojekt finden Sie bei uns verschiedenste Naturbaustoffe wie ökologische Wandfarben, Öle, Putze und Dämmmaterialien sowie Holz- und Korkfußböden. Alle unsere Produkte zeichnen sich durch konsequente Natürlichkeit aus und werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Statt unverträglicher Acrylate, synthetischer Aromaten und chemischer Lösungsmittel erhalten Sie bei uns innovative Baustoffe natürlichen Ursprungs.

WARUM ÖKOLOGISCH BAUEN UND RENOVIEREN?

Ökologisches Bauen und Renovieren mit Naturbaustoffen ist im Trend. Das liegt zum einen am gestiegenen Umweltbewusstsein, aber auch daran, dass ökologisches Bauen viele Vorteile mit sich bringt. Es ist ressourcenschonend, nachhaltig und energieeffizient und sorgt für ein gesundes Raumklima und ein gemütliches Wohnambiente.

Als Ihr erfahrener Partner rund um ökologisches Bauen und Renovieren zeigt Ihnen unser Fachhandel in Münster gerne, wie wir Ihr Bauprojekt nachhaltig umsetzen können. Das Fundament unserer Kompetenz ist die Verknüpfung einer sorgfältigen Planung mit der fachgerechten Verarbeitung und Umsetzung durch unsere kompetenten Handwerkspartner.

Sowohl bei der Planung als auch bei der Realisierung berücksichtigen wir selbstverständlich immer Ihre individuellen Wünsche sowie die besonderen Gegebenheiten vor Ort. Sie werden sehen: Ökologisches Bauen mit Naturbaustoffen ist heute auf unterschiedliche Art und Weise möglich. Auf Individualität müssen Sie dabei nicht verzichten!

Naturbaustoffe Martin Linnemann

Warendorfer Straße 38,

48145 Münster

Telefon:+49 (0)251 - 490 95 88 0

E-Mail: info@naturbaustoffe-linnemann.de

Internet: www.naturbaustoffe-linnemann.de