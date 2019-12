Ihre Rechtsanwältin in Münster

Frau Dr. jur. Renneke berät Sie mit der Kompetenz langjähriger Berufserfahrung außergerichtlich und vertritt Sie gerichtlich vor allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten sowie den Finanzgerichten. Als Fachanwältin für Steuerrecht und Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht ist Frau Dr. jur. Renneke seit 1986 als Rechtsanwältin tätig.

Rechtsgebiete der Kanzlei Renneke mit Sitz in Münster:

Privates Baurecht

Steuerrecht

Miet- und Pachtrecht

Wohnungs­eigentumsrecht

Erbrecht

Allgemeines Zivil- und Wirtschafts­recht

Vertrauen Sie auf die Erfahrungen einer Expertin – eine Beratung vom Profi kann durch nichts ersetzt werden. In unserer Kanzlei kennen wir die best practice und entscheiden mit Ihnen, welche Lösungen für Ihr Anliegen am sichersten, schnellsten und wirtschaftlichsten zum gemeinsam definierten Ziel führen. Ihr Erfolg ist schließlich auch der Erfolg der Kanzlei Renneke!

Dabei sprechen wir etwaige Risiken offen und ehrlich an, damit Sie frei entscheiden können. Als Fachanwältin für Steuerrecht sowie für Bau- und Architektenrecht hat Frau Dr. jur. Renneke ihre Qualifikation in schriftlichen Prüfungen und durch eine hohe Fallzahl in den relevanten Rechtsgebieten nachgewiesen. Als Anwälte sind wir gesetzlich zur Weiterbildung verpflichtet. Wir übernehmen Ihre gerichtliche und außergerichtliche Vertretung auf Wunsch im ganzen Bundesgebiet.

Anwaltskanzlei Renneke

Ludgeristraße 68,

48143 Münster

Telefon:02 51 / 98 11 48 28

E-Mail: zentrale@renneke-kanzlei.de

Web: www.renneke-kanzlei.de