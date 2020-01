Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Tragwerksplanung

Ein Bauwerk vom Fundament zu errichten, bedeutet viel mehr als Stein auf Stein zu setzen. Hier spielen physikalische Grundgesetze, eine hohe Wirtschaftlichkeit, Ästhetik sowie die Statik eine große Rolle. Schließlich soll das Gebäude durch seine Langlebigkeit überzeugen, einen modernen Wohnkomfort sowie gesundes Raumklima bieten und selbst bei einem Brand und massiven äußeren und inneren Einflüssen zu jeder Zeit Standsicherheit garantieren. In enger Zusammenarbeit mit Architekten kommen daher Bauingenieure zum Einsatz, die jedes Bauvorhaben im Bereich der Tragwerksplanung und Bauphysik berechnen.

Unter den Aspekten Sicherheit, Technik, Statik, Funktionalität und Kostenplanung realisieren unsere Bauingenieure Gebäude aller Art von Einfamilienhäusern und Wohnanlagen bis hin zu Industrieobjekten. Gegründet 2002 in Münster, ist unser Ingenieurbüro bereits seit 2016 an unserem Standort in Telgte der Partner an Ihrer Seite für jedes Bauvorhaben. Egal ob Sie einen Neubau planen oder die Kernsanierung einer Bestandsimmobilie, wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum sowie eine qualifizierte Tragwerksplanung inklusive Bauphysik durch die Ingenieurkammer-Bau (IK-Bau).

Unser Ingenieurbüro vereintalle Richtlinien mit den Ansprüchen des modernen Wohnens!

Gerne möchten wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben von Beginn an begleiten. Profitieren Sie im Bereich der Tragwerksplanung von unserer exakten Berechnung durch modernste 3D-Programme. Wir sorgen für die Standsicherheit Ihres Gebäudes. Egal ob Sie in Holzbauweise bauen oder mit einer Stahlkonstruktion. Als Bauingenieure sorgen wir dafür, dass Ihre Ideen und Wünsche fachgerecht zum Tragen kommen.

Bei Fragen oder zur Terminabsprache stehen wir Ihnen telefonisch oder über das Kontaktformular zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Häger + Partner Beratende Ingenieure mbB

Beethovenstr. 10,

48291 Telgte

Telefon:02504 - 985 463 0

E-Mail: info@statik-haeger.de

Internet: www.statik-haeger.de