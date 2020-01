Die Feuerschutz Mohr GmbH ist seit 1963 der zuverlässige Ansprechpartner bei allen Fragen zum Thema Brandschutz für Kunden bundesweit. Generalunternehmer und Architekten gehören ebenso zu unseren vielen zufriedenen Auftraggebern wie Planer, Bauherren und Gewerbe- bzw. Industriekunden.

Als Mitglied im bvbf sowie Gloria Platin-Partner und Kundendienst bieten wir Ihnen ein breit gefächertes Leistungsspektrum, das wir exakt auf Ihre individuellen Anforderungen im Brandschutz abstimmen – selbstverständlich gemäß der geltenden gesetzlichen Vorgaben. Mit uns gehen Sie auf Nummer sicher!

Unsere Brandschutz-Leistungen im Überblick – Prüfen von Trockenleitungen und mehrAuf uns ist Verlass! Erfahren, kompetent und mit modernster Technik ausgestattet stehen wir Ihnen in folgenden Bereichen zur Seite:

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Brandmeldeanlagen

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Baulicher Brandschutz / Brandabschottungen

Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse

Flucht- und Rettungspläne

Evakuierungspläne

Feuerwehrpläne

Betriebskennzeichnung

Erste-Hilfe-Ausrüstung

Brandschutztüren & Tore

Brandschutzbeauftragter

Beratung, Planung, Projektierung,

Prüfungen und Wartung und Schulungen für Firmen

Prüfen von Trockenleitungen mit einem DNT 600

Sachverständigen Prüfung gemäß TechV0

Brandschutzordnung Teil A - C

Ihre Wunschleistung ist nicht dabei? Sprechen Sie uns einfach an

Haben Sie weitere Fragen zu unserem Brandschutz-Service oder möchten Sie bereits einen Auftrag wie zum Beispiel eine Prüfung oder Wartung mit uns besprechen? Möchten Sie sich in einer ausführlichen Brandschutz-Beratung informieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Sie erreichen uns telefonisch sowie per E-Mail und über das Kontaktformular. In einem persönlichen Beratungsgespräch machen wir uns ein konkretes Bild von Ihrem Bedarf und informieren Sie zu unseren Möglichkeiten im Brandschutz. Wir garantieren Ihnen: Bei uns ist Ihr Auftrag in professionellen und zuverlässigen Händen.

Feuerschutz Mohr GmbH – Ihre Sicherheit ist unsere Mission!

