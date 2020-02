Wir lieben Handarbeiten genauso wie ihr! Mehr über uns

Stricken, Sticken, Häkeln, Nähen – Handarbeit ist eine Passion, Balsam für die Seele und hält fit. Aber da erzählen wir euch ja nichts Neues, denn schließlich kreisen eure Gedanken sicher schon um das nächste kreative Projekt, für das ihr das passende Material sucht. Und das findet ihr selbstverständlich bei uns!

Was in den 1930er Jahren seinen Anfang nahm, wird heute in der dritten und vierten Generation fortgeführt: der Verkauf modischer Handarbeitswaren wie Wolle, Knüpf- und Häkelgarne, Gobelinstoffe oder Tischdecken zum Besticken und natürlich des nötigen Zubehörs wie Strick-, Häkel-, Stopf- oder Stecknadeln, Fingerhüte, Stickrahmen und vieles mehr rund um Handarbeiten.

Die Kunden aus Lengerich und Umgebung kommen nicht nur wegen der hochwertigen Waren zu uns – auch unser großes Fachwissen, das wir in mehr als 70 Jahren auf dem Markt erworben haben, ist gefragt.

Da wir unseren Kunden immer den besten Service inklusive einer ausführlichen Beratung auf dem neuesten Stand garantieren möchten, besuchen wir regelmäßig die führenden Messen. Solltet ihr einmal ein Problem bei eurem Handarbeitsprojekt haben, helfen wir euch gerne weiter.

Besucht uns noch heute! Unsere große Auswahl von der klassischen Sockenwolle bis hin zu neuesten Trendgarnen wird euch begeistern.

Handarbeits-Studio Lenzing.net

Laden- und Retourenadresse:

Münsterstr. 13,

49525 Lengerich

Büroadresse:

Aakämpe 16,

49525 Lengerich

Telefon:01575 - 911 24 14

E-Mail: info@lenzing.net

Internet: www.wolle-lenzing.de