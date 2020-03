MSR-Gerdes Gesellschaft für Mess-, Steuer- und Regelungstechnik mbH

Wir setzen die Automatisierung von Haus- und Gebäudetechnik individuell um. Knapper werdende Energieressourcen, wachsende Umweltbelastungen, Globalisierung, demografische Entwicklung, Mobilisierung und Globalisierung der Arbeitswelt – all das sind Veränderungen und Herausforderungen in der Zukunft. Die Fähigkeit zur Anpassung, das Einsparen von Energie und das gleichzeitige Wahren von Komfort und Sicherheit sind dafür die Aufgabe der integralen Gebäudeautomation.

Die MSR Gerdes GmbH geht dem Ziel nach, diese Aufgaben für Sie im Bereich der MSR-Technik zuverlässig und professionell umzusetzen. Als erfahrener Partner für die Gebäudeautomation stehen wir Ihnen mit ganzheitlichen und bedarfsorientierten Lösungen zur Regelung und Steuerung der Gebäudetechnik zur Seite. Von unserem Standort in Bevergern aus sind wir für Sie in ganz Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen im Einsatz.

MSR-Technik für Industrie und Gewerbe

Wir sind ein Meister- und Ausbildungsbetrieb und stehen seit 30 Jahren für eine professionelle und zukunftsorientierte Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Moderne Systeme zur Gebäudeautomation erstellen wir in erster Linie für Industriebranchen, andere Gewerbeunternehmen oder öffentliche Auftraggeber. Für uns ist das Ziel der Energieeinsparung und das gleichzeitige gewährleisten von Komfort und Sicherheit kein Widerspruch – unsere Gebäudeautomatisierungssysteme sind immer perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche.

Für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik bieten wir Ihnen umfassende Integrationsmöglichkeiten Ihrer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung, der Licht- und Jalousiensteuerung, sicherheitstechnische Anwendungen sowie Energiemanagement-Systeme. Das alles erhalten Sie bei uns aus einer Hand und immer mit einem kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite.

Umfangreicher Service für MSR-Technik

Wir wollen Ihnen nicht nur die bestmögliche Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik bieten, sondern auch Sie persönlich mit einem individuellen und zuverlässigen Service begleiten. Von der Beratung und Planung eines Objekts über die Auswahl und Integration eines geeigneten Gebäudeautomatisierungs-Systems bis hin zur Schaltschrank- und Elektromontage der MSR-Technik decken wir die gesamte Bandbreite Ihres Vorhabens ab. Unsere Besonderheit: Wir bauen Ihren Schaltschrank selbst. In der Regel wird dieser fertig gekauft, doch wir passen diesen individuell an Ihre Bedürfnisse an. Auch alle anderen Schalt- und Regelungsanlagen werden von unseren ausgebildeten Fachkräften in unserer Werkstatt individuell für jede Aufgabenstellung konzipiert. Dabei garantieren der Einsatz von Markenprodukten, die Fertigung nach geltenden DIN-Normen und eine interne Werkstattprüfung die hochwertige Qualität unserer Anlagen.

MSR-Gerdes Gesellschaft für Mess-, Steuer- und Regelungstechnik mbH

Kreimershoek 9,

48477 Hörstel-Bevergern

Telefon:+49 (0) 54 59 - 93 06 - 0

E-Mail: info@msr-gerdes.de

Internet: www.msr-gerdes.de