Seit dem 25. Mai 2018 gilt die EU-weite Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Hiernach sind nahezu alle Unternehmen zum Schutze der Daten von natürlichen Personen vor neue Herausforderungen gestellt.

Sie als Unternehmer und im Sinne der DSGVO als Verantwortlicher müssen nachweisen können, dass Sie wissen wo in Ihrem Unternehmen persönliche Daten „verarbeitet“ werden. Das heißt wo und wie Daten gesammelt, erhoben und verarbeitet werden, wer Zugriff auf diese Daten hat und wie und wo die Daten gespeichert werden. All das gilt es zu dokumentieren, zu kontrollieren und bei Bedarf den behördlichen Stellen zugänglich zu machen. Datenschutzverstöße müssen gemeldet werden und die Angst von enormen Bußgeldern schwebt über Allem.

Die 3data GmbH unterstützt Ihr Unternehmen bei den Aufgaben die Ihnen durch die Datenschutzgrundverordnung auferlegt sind.

Verfahrensdokumentation

Für Unternehmer gibt es viele Auflagen, was Buchhaltung und Steuern, Datenschutz und Verbraucherschutz angeht. Was in vielen Unternehmen bislang noch nicht auf der Agenda steht ist die Verfahrensdokumentation. Wir erklären, was dahintersteckt und was Ihnen als Unternehmer passieren kann, wenn sie fehlt.

Grundsätzlich sollte jedes Unternehmen über eine Verfahrensdokumentation verfügen. Zumal sich seit einiger Zeit die Betriebsprüfer vermehrt die Verfahrensdokumentation vorlegen lassen.

Grund ist, dass der BFH mit mehreren Urteilen die Rechte der Betriebsprüfer gestärkt hat (z.B. BFH vom 16.1.2015, Aktenzeichen XR 42/13) und damit den Weg freigemacht hat für eine strenge Kontrolle der digitalen Buchführungspflichten; sowohl für Bilanzierung als auch für Einnahmen-Überschuss-Rechnung.

Dieser Rechtsprechung nach muss sich jedes Unternehmen also damit beschäftigen ob und wie detailliert eine Beschreibung des Beleg- und Verfahrensflusses vorliegt. Die Verfahrensdokumentation umfasst demnach die Prozesse der Entstehung, Indizierung, Speicherung, des eindeutigen Wiederfindens, Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und Reproduktion der archivierten Informationen.

Alles in allem ein enormer Zeitaufwand für die Erstellung und Pflege (!) der Verfahrensdokumentation der Ihnen als Unternehmer zusätzlich abverlangt wird. Hier unterstützt Sie die 3data GmbH! Wir übernehmen für Sie die Erstellung der Verfahrensdokumentation und halten diese regelmäßig auf dem aktuellen Stand. Eine vollständige Verfahrensdokumentation unterstützt letztlich auch Ihre Tätigkeit als Entscheider im Unternehmen.

