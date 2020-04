Susanne Cisewski: Coach - Trainerin - Mentorin

SUSANNE CISEWSKI – PERSONAL COACHING & Business Coaching in Raesfeld

Jeder Mensch wünscht sich ein ausgeglichenes Leben in allen Bereichen, doch leider ist es in unserer Zeit nicht immer einfach, die richtige Balance zwischen Familie, Freizeit, Beziehung und Arbeit zu finden. Als Coach, Trainerin und Mentorin berate ich Privatpersonen und Unternehmen rund um das Thema Life-Work-Balance und unterstütze dabei, alle Lebensbereiche in einen ausgeglichenen und zufriedenen Zustand zu bekommen.

Egal, ob Sie als Privatperson an sich selbst arbeiten möchten und Ihre ganz individuelle Persönlichkeit stärken und trainieren wollen oder ob Sie als Unternehmen Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter entlasten und effektive Wege und Möglichkeiten an die Hand geben möchten, um positiv, wertschätzend und motiviert im beruflichen Alltag agieren zu können – als Personal Coach und Business Coach bin ich für Sie da und helfe dabei, individuell passende und optimal einsetzbare Lösungen zu finden.

Authentisch, achtsam und erfolgreich– individuelle Beratung im Münsterland

Ich biete verschiedene Seminare, Coachings und Trainings an (sowohl Einzel- als auch Gruppencoachings sind möglich), in denen gezielt und lösungsorientiert Konzepte und Strategien erarbeitet werden, wie mit allgemeinen oder auch spezifischen Situationen in verschiedensten Lebensbereichen umgegangen werden kann, wie man das eigene und das Potenzial anderer Menschen erkennt und fördert und wie man das Beste aus sich herausholt, um erfüllt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen.

Egal, ob es um eine bessere Life-Work-Balance, Burn-out-Prävention, Entwicklung von Führungskompetenzen oder andere Zielsetzungen geht – profitieren Sie von meiner Expertise als Personal Coach und Business Coach und freuen Sie sich auf nachhaltige Umsetzungserfolge und maximalen Nutzen für sich selbst oder Ihre Mitarbeiter. Sie werden überrascht sein, wie man bereits mit einfachen Methoden Stress mindern, Blockaden lösen und ein harmonisches Gleichgewicht in allen Lebensbereichen erschaffen kann!

Ihre Ansprechpartner für Persönlichkeits- und Managementcoaching in Raesfeld

Auf den folgenden Seiten können Sie sich ausführlich meine Kompetenzen sowie meine Angebote für Privatpersonen und Leistungen für Unternehmen im Bereich Life-Work-Balance informieren. Sie haben erste Fragen, möchten ein Kennenlernen vereinbaren oder ein Seminar buchen? Dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Susanne Cisewski

Neustraße 9,

46348 Raesfeld

Tel: 02865 2283684

Mobil: 01722 365416

E-Mail: office@susannecisewski.de

Internet: www.susannecisewski.de