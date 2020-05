Sie wünschen sich eine ganzheitliche Beratung in allen Gesundheitsfragen? Als Heilpraktikerin in Coesfeld bin ich, Elke Herbst , für Sie da. In meiner Naturheilpraxis berate ich Patienten mit unterschiedlichsten Beschwerden. So gehe ich mit Ihnen auf die Suche nach verborgenen Gründen für Ihre gesundheitlichen Probleme. Nicht jede Erkrankung lässt sich mithilfe der Einnahme von Medikamenten nachhaltig behandeln. Mein Ziel ist es, den Auslöser für Ihre psychischen oder physischen Beschwerden zu finden. Dies gelingt durch eine ganzheitliche Untersuchung von einem geschulten Heilpraktiker, die eine ausführliche Anamnese, eine Diagnose und ein umfassendes Auswertungsgespräch über mögliche Therapieverfahren beinhaltet. Zeit und Geduld sind hierbei unerlässlich! In einem persönlichen Gespräch mit Ihrer vertrauensvollen Heilpraktikerin thematisieren Sie Ihre früheren Erkrankungen und beschreiben Ihren Genesungsweg. Nur so kann ich Ihre gesundheitlichen Beschwerden nachvollziehen und eine für Sie passende Behandlung in Erwägung ziehen.

Zu den Schwerpunkten meiner Arbeit als Heilpraktikerin gehören die Mikroimmuntherapie, Bioresonanz, R.E.S.E.T., Ohrakupunktur, Hypnose, Segmenttherapie, Gemmotherapie und die Bemer-Therapie. Auch bei Fragen zur Entgiftung, Übersäuerung, Darmsanierung, Gewichtsreduktion und Stressabbau berate ich Sie gerne in meiner Naturheilpraxis in Coesfeld.

Naturheilpraxis Elke Herbst

Schüppenstr. 19,

48653 Coesfeld

Telefon:02541 - 970 23 41

Mobile:0176 - 310 103 03

Telefax:02541 - 922 48 98

E-Mail: elkeherbst@mail.de