kosmetische Zahnaufhellung Coesfeld

Ein schönes gesundes Lächeln mit strahlend weißen Zähnen verbinden viele Menschen mit Sympathie, Gesundheit und Vitalität. Allerdings ist es nahezu unmöglich, diese natürliche Schönheit sein Leben lang beizubehalten. Zahnverfärbungen, die durch den Konsum von Kaffee, Tee, Tabak und Co. entstehen, sind hartnäckig. Lagern sich die Farbpartikel im Zahnschmelz ab, verschwinden sie sich nicht so schnell wieder.

In meiner Praxis in Coesfeld biete ich Patienten, die sich weiße Zähne wünschen, die kosmetische Zahnaufhellung an. Die schmerzfreie Methode von PEARLSMILE® ist im Gegensatz zum klassischen Bleaching besonders sanft und schont sowohl Zahnschmelz als auch Zahnfleisch. Gemäß EU-Richtlinien wird ein Gel, das lediglich 0,1 Prozent Peroxid enthält, auf die Zähne des Patienten aufgetragen. Die Wirkung wird entfalten, sobald kaltes LED-Licht eingesetzt wird. Das Verfahren ist nicht nur schmerzfrei, sondern auch effektiv! Mit der kosmetischen Zahnaufhellung verändert sich die Farbnuance Ihrer Zähne innerhalb von 46 Minuten.

Sie haben eine Frage zum innovativen Zahnaufhellung-Verfahren, das ich in meiner Praxis in Coesfeld anwende? Ich, Elke Herbst, bin mit der kosmetischen Zahnaufhellung bestens vertraut. Wenn Sie eine fachkundige Beratung wünschen, können Sie mich gerne unter 02541 - 970 23 41 oder 0176 - 310 103 03 kontaktieren. Ich helfe Ihnen weiter!

Schüppenstr. 19,

48653 Coesfeld

Telefon:02541 - 970 23 41

Mobile:0176 - 310 103 03

Telefax:02541 - 922 48 98

E-Mail: elkeherbst@mail.de