 body & soul Fitness & Gesundheit GmbH

Der römische Dichter Juvenal hielt vor 2.000 Jahren fest: „Mens sana in corpore sano.“ Und tatsächlich konnten Mediziner inzwischen beweisen, dass ein gesunder Körper einen gesunden Geist unterstützen kann. In unserem Fitnessstudio fördern wir Deine Gesundheit mit Herz und Verstand. Dafür setzen wir uns mit unserem Familien- und Ausbildungsbetrieb zu 100% ein. Das Fitnesscenter besteht bereits seit 1999. Seit 2010 betreiben wir es und fokussieren uns auf Ihr Wohlbefinden.

In unserem Fitness-Studio bist Du bestens betreut

Sport ist gut für den Körper, wenn er richtig erfolgt. Was richtig ist, hängt von Deinen Wünschen und der Ausführung der Übungen ab. Aus diesem Grund profitiert jeder Kunde bei uns von einem anfänglichen Beratungsgespräch. So erfahren wir, was Du dir vom Training versprichst und kannst Dir einen maßgeschneiderten Trainingsplan erstellen. Selbstverständlich ist vor Ort immer ein professioneller Trainer, der dich bei Deinen Übungen unterstützt. So stellen wir sicher, dass Du die korrekten Bewegungen durchführst. Das sind Deine Vorteile auf einem Blick:

Feste Kontrolltermine mit persönlichen Ansprechpartnern

Persönliche Einweisung in die für Dich angepasste Übungen

Kennenlernen eines neuen, besseren Körpergefühls

Breite Vielfalt an Leistungen in Deinem Fitness-Studio

Als erfahrene Fitnessexperten wissen wir, dass jeder Kunde mit seinen eigenen Wünschen an uns herantritt. Aus diesem Grund bieten wir Dir eine breite Vielfalt an Leistungen an, damit Du bei uns optimal trainierst.

Muskelaufbautraining: Muskeln müssen gesund aufgebaut werden, um Spätfolgen zu vermeiden. Wir verhelfen Dir mit unserem Muskeltraining zu mehr Kraft und Muskulatur.

Funktionelles Training, Schlingen- und Crosstraining: Selbstverständlich haben wir auch Trainingskonzepte der Zukunft integriert. So lassen sich der komplette Bewegungsapparat stärken und Bewegungsabläufe können sich perfektionieren lassen. Gezielt beheben wir individuelle Schwächen. Auch ein Abnehmen ist möglich. Ein starkes Herz ist wichtig für Deine Gesundheit. Unsere Übungen stabilisieren Deinen Kreislauf und erhöhen Deine Ausdauer.

Gesundes und langfristiges Abnehmen: Nur wer gesund abnimmt, kann das Wunschgewicht nicht nur erreichen, sondern auch halten. Wir wissen, wie das geht.

Faszientraining und Beweglichkeit: Für mehr Beweglichkeit und Kraft haben wir ein schonendes, zielführendes Workout für Dich.

Schmerzfreier Rücken und Gelenke: Mit unserem Rücken- und Gelenkprogramm hast Du ein Mittel gegen Rücken- und Gelenkprobleme gefunden.

Motivierende Kurse: Unsere Gruppenkurse regen Dich an, Sport zu treiben.

Professionelle Firmenfitness: Mit unserem Training kannst Du beschwerdefreier am Arbeitsplatz stehen und sitzen.

Gezielter Rehasport: In unserer Kooperation mit dem Rehasportverein eV machen wir Dich wieder fit.

Schau Dir unsere Webseite an, um uns näher kennenzulernen!

body & soul Fitness & Gesundheit GmbH

Kurze Str. 2a,

48727 Billerbeck

Telefon:02543 219850

Telefax:02543 219851

E-Mail: info@bodysoul-billerbeck.de

Internet: www.bodysoul-billerbeck.de