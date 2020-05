Neueste Robotertechnik zur Fertigung von Kleinserien -Wir beraten Sie gerne.

Unsere Lohnfertigung stellt hochwertige Bauteile zuverlässig und kostengünstig her

Das Team unserer LasTech GmbH mit Sitz in Telgte heißt Sie herzlich willkommen! Als innovativer Maschinenbaubetrieb bieten wir bedarfsgerechte Produktlösungen für Industriekunden. Dabei sind wir insbesondere für die Produktion großer Laserkantteile bekannt. Zudem verschweißt unsere Lohnfertigung Bauteile in übergroßen Formaten. Wenden Sie sich jederzeit an unser nach DIN 1090 und ISO 3834-2 zertifiziertes Unternehmen, wenn Sie eine der folgenden Leistungen in Anspruch nehmen möchten:

Lasern

Roboterschweißen

Schweißen

Umformtechnik

Dreh- & Frästeile

Oberflächenbearbeitung

Entwicklung & Konstruktion

Ihre kundenorientierte Auftragsfertigung in Telgte

Möchten Sie speziell angefertigte Einzel- oder Serienbauteile preiswert herstellen lassen? In diesem Fall sind wir der geeignete Ansprechpartner. Gerne übernimmt unser versiertes Team beispielsweise das Lasern von Aluminium, Stahl oder Edelstahl. Dank unserer fortschrittlichen Laserschneidmaschinen sind wir in der Lage, verschiedenste 2-D-Schnitte auszuführen. Wollen Sie ferner Ihre Profitabilität nachhaltig steigern? Dann entscheiden Sie sich für das Roboterschweißen Ihrer Baugruppen. Des Weiteren gehört das Roboterkanten für bis zu 150 kg schwere Serienbauteile zu unserem Leistungsumfang.

Umfassende Kompetenzen haben wir im Bereich des Schweißens vorzuweisen. So verfügt unser Team beispielsweise auf dem Gebiet des Laserschweißens von empfindlichen Bauteilen über weitreichende Erfahrungen.

Um die Materialeigenschaften der hergestellten Komponenten zu verbessern, nehmen wir auf Wunsch auch verschiedenste Oberflächenbehandlungen vor. In Kooperation mit unseren Partnern bieten wir dabei unter anderem das Panzern und Laserhärten von Bauteilen an.

Ergänzend zur Lohnfertigung entwickeln wir neue Produkte und Prozesse

Unsere Auftragsfertigung erbringt für Sie eine Vielzahl an Leistungen, mit denen Sie die Kosten senken und Ihren Gewinn erhöhen können. Hierzu betreuen wir spezielle Programme zur Einführung neuer Fertigungsprozesse sowie optimierter Konstruktionen. Sprechen Sie uns einfach an, wenn wir zum Beispiel eine neue Serienfertigung für Sie entwickeln dürfen. Darüber hinaus profitieren Industriekunden in Sachen Materialbearbeitung von unserem Know-how. So kantet unser Team in Telgte verschiedenste Bauteile fachgerecht ab – dabei kann es Elemente mit bis zu 4 m Kantenlänge biegen.

Eine fundierte Beratung im Bereich Werkstoffkunde erhalten Sie bei uns ebenfalls jederzeit. Ferner erledigt unser qualifiziertes Team diverse Montagearbeiten.

Bereits zahlreiche Industriefirmen, aber auch kleinere Betriebe und Schlosser vertrauen auf die moderne Lohnfertigung unserer LasTech GmbH. Wenn Sie uns ebenfalls beauftragen möchten, schreiben Sie gerne eine Nachricht oder rufen uns an!

LasTech GmbH

Otto-Diehls-Str. 5,

48291 Telgte

Telefon:+49 2504 930 357 - 0

Telefax:+49 2504 930 357 - 77

E-Mail: info@lastech.de

Internet: www.lastech.de