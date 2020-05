E/M/S Energieconsulting in Münster– Ihr unabhängiger Energieberater

Wir von E/M/S sind Ihr Partner in Sachen Energie und beraten Sie bundesweit, unabhängig und bedarfsgerecht. Als hochspezialisiertes Consultingunternehmen bieten wir KMU, Wirtschaftsverbänden und öffentlichen Auftraggebern wie Gemeinden, Kommunen, Landkreisen und Städten deutschlandweit alles rund um die Energieversorgung an. Egal, ob Sie Ihren kompletten Energiebereich outsourcen möchten, einen professionellen Energiekosten-Check erstellen lassen wollen oder fachmännische Unterstützung beim Energieeinkauf benötigen: Mit einem eingespielten Team an Energieberatern stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie mit all unserer Erfahrung aus über 20 Jahren erfolgreicher Energieberatung.

Unsere Kernkompetenzen auf einen Blick:

Energieeinkauf für Unternehmen

Energieeinkauf für die öffentliche Hand

Energiemanagement

Energiemarktanalysen

Energiekosten-Checks

Ob Unternehmen, Wirtschaftsverband oder Kommune – wenn es um die Energieversorgung geht, wollen alle dasselbe: Wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Lösungen, die sich am eigenen Bedarf orientieren. Wir erarbeiten diese Lösungen zuverlässig und zielorientiert für Sie, indem wir für Sie beispielsweise den Markt analysieren, Ihr Energiekosteneinsparpotenzial ermitteln oder für Sie die Planung und Erstellung von Ausschreibungen übernehmen. Wir unterstützen Sie in allen Energiefragen und sind vom ersten Beratungsgespräch an als persönlicher Ansprechpartner für Sie da.

Professionelle Energieberatungfür Kommunen und KMU

Senkung der Energiekosten, immenser Zeitgewinn durch Outsourcing, Leistungssteigerung mittels Optimierung und Qualitätssicherung durch externes Controlling: Mit uns an Ihrer Seite profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wenn es um Energiebeschaffung, datengestützte Energiemarktanalysen und zukunftssicheres Energiemanagement geht. Holen Sie mit uns das Beste heraus, was der Energiemarkt zu bieten hat!

Auf den folgenden Seiten können Sie sich ausführlich über uns und unsere unabhängigen Beratungsleistungen informieren. Sie haben erste Fragen oder möchten einen unverbindlichen Beratungstermin mit Ihrem persönlichen E/M/S-Energieberater vereinbaren? Dann rufen Sie uns noch heute an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via Kontaktformular – wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

E/M/S Energieconsulting GmbH

Braunsbergstraße 19a,

48155 Münster

Telefon:+49(0) 251 / 3833075

Telefax:+49(0) 251 / 3833820

E-Mail: info@ems-consulting.de

Internet: www.ems-consulting-muenster.de