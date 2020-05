Seit Jahrhunderten weckt das Feuer die Faszination und Leidenschaft in uns Menschen. Sorgten in den letzten Jahren vor allem Gas und Elektrizität für die nötige Wärme im Haus, wird das Feuer als Heizalternative seit einigen Jahren wiederentdeckt. Kaminöfen der neuesten Generation helfen, Heizkosten zu senken und schaffen eine behagliche Wärme.

Wir von Element Ofenbau bieten zeitgemäße Heiztechnologien für Ihr Zuhause. Als Meisterbetrieb für Kaminöfen empfehlen wir energieeffiziente Speicheröfen. Diese Ofentypen speichern die in der Brennkammer erzeugte Wärme, die dann nach und nach als Strahlungswärme an den Raum abgegeben wird. Dadurch wird es möglich, den Raum kontinuierlich und angenehm zu erwärmen. Speicheröfen bringen Behaglichkeit in Ihr Heim und helfen, die Heizkosten zu reduzieren.

Besuchen Sie unsere Kaminofen-Ausstellung in Ahausund werfen Sie einen Blick auf unsere Kompetenzen

Erleben Sie selbst das schöne Ambiente eines Kamins, erfahren Sie mehr über die Möglichkeit der Errichtung einer Außenküche mit Grill und besuchen Sie die Ausstellung in Ahaus-Alstätte.

Bei uns finden Sie eine Vielzahl an zeitgemäßen Lösungen rund um moderne Kaminöfen, wir beraten Sie in Sachen Schornsteinbau und wir stellen Ihnen die spannenden Möglichkeiten von Freiluftküchen vor. Worauf warten Sie noch? Kontaktieren Sie uns bei ersten Fragen unter der Rufnummer ✆ 0176 70364329, schreiben Sie uns über das Kontaktformular oder kommen Sie bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kaminanlagen und Kaminöfen

Warmluftöfen

Speicheröfen

Gaskamine

Bau und Montage von Außenküchen mit integriertem Grill

Mobile Küchen aus Aluminium mit integriertem Grill

Das Highlight im Garten oder auf der Terrasse

Komplett individuell zusammenstellbar

Sie wählen zum Beispiel aus diesen Teilelementen : Kühlschrank, Spüle, Arbeitsfläche, Stauraum für Geschirr und Brennholz und aus verschiedenen Grills (Holzkohle- oder Gasgrill)

Sie wählen zum Beispiel aus diesen Teilelementen: Kühlschrank, Spüle, Arbeitsfläche, Stauraum für Geschirr und Brennholz und aus verschiedenen Grills (Holzkohle- oder Gasgrill). Wir sind einer der wenigen Anbieter in Deutschland, der gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum vom Freiluftkochen / Freiluftgrillen wahr werden lässt ⇒ mehr über das Luftküchenwerk

Schornsteinbau und Schornsteinmontage

Edelstahlschornsteine

Außenschornsteine

Leichtbauschornsteine

