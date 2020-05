KLUSO Möbelgalerie in Hagen am– Teutoburger Wald

Wir machen Luxus für Ihr Schlafzimmer bezahlbar

Die KLUSO Möbelgalerie wurde im Jahr 1997 in Hagen am Teutoburger Wald eröffnet. Boten wir zunächst nur Kleinmöbel unterschiedlichster Art an, haben wir uns im Laufe der Zeit immer mehr auf die Einrichtung von modernen und individuellen Schlafräumen spezialisiert. Dabei legen wir großen Wert darauf, einen erholsamen Wohlfühlraum nach Ihren Wünschen zu schaffen.

Hochwertige Schlafzimmermöbel und Sonderanfertigungen

Unsere Vision beruht darauf, mit einzigartigen und hochwertigen Schlafzimmermöbeln einen Ort der Ruhe zu schaffen, der Ihren Alltag verbessert. Dafür bieten wir qualitativ hochwertige Markenprodukte zu Preisen an, die sich möglichst die meisten Menschen leisten können. Zu unserem Sortiment gehören sowohl hochwertige Marken-Möbel im Bereich Box- und Wasserbetten und Schränke als auch Sonderanfertigungen und individuelle Möbel wie Einbauschränke.

Diese werden ganz nach Ihren Vorstellungen beziehungsweise den räumlichen Gegebenheiten angepasst und von uns montiert.

Um Ihr Schlafzimmer in Ihr Traumzimmer zu verwandeln, erstellen wir außerdem ein individuelles Raumkonzept für Sie.

Dieser umfangreiche Service, unsere preiswerten Angebote und unsere einfallsreichen sowie stilvollen Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Schlafzimmern sind es, was unsere tägliche Arbeit ausmacht und uns in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem angesehenen Fachgeschäft machte.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung oder vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Beratung.

KLUSO Möbelgalerie - Andreas Sommer

Höhenweg 22e,

49170 Hagen a.T.W.

Telefonnummer:05401 - 99500

Faxnummer:05401 - 3659301

E-Mail: info@kluso-moebelgalerie.de

Internet: www.kluso-moebelgalerie.de