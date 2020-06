Wenn echte Profis gefragt sind –Kollenberg & Popovic, die Sanitärfirma in der Nähe

Sie wohnen in Münster und benötigen die Hilfe einer vertrauenswürdigen Sanitärfirma in der Nähe? Dann hat Ihre Suche jetzt ein Ende. Fast 30 Jahre Berufserfahrung in Verbindung mit dem Elan eines jungen, dynamischen Teams machen uns zu Ihrem kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Gebäudetechnik. Sie möchten eine neue Heizung oder eine Solaranlage kaufen? Sie wünschen sich eine Komplettsanierung Ihres Bades oder möchten Ihr Heim smart machen? Unsere Experten stehen Ihnen mit fachlichem Rat und handwerklich perfekter Tat zur Seite. Bei größeren Projekten, wie dem Bau einer neuen Heizung, können Sie sich ebenso auf die tatkräftige Unterstützung Ihrer Sanitärfirma in der Nähe verlassen, wie bei kleineren Wartungsarbeiten oder notwendigen Reparaturen.

Darüber hinaus kümmern wir uns auch gerne um den Check Ihrer Gasleitungen. Als erfahrene Experten auf diesem Gebiet entdecken unsere Mitarbeiter auch das kleinste Leck, das nicht nur einen erhöhten Verbrauch verursacht, sondern auch eine ernst zu nehmende Gefahr darstellt. Mit der regelmäßigen Überprüfung Ihrer Anlage und Ihrer Gasleitungen tun Sie nicht nur etwas für die Umwelt und Ihren Geldbeutel, sondern auch für die Sicherheit Ihrer Familie und Ihrer Nachbarn.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Ausbildung unserer Mitarbeiter. Von der umfassenden Beratung über die sorgfältige Planung, bis hin zur handwerklich perfekten Umsetzung sind wir für Sie da. Und auch bei der Pflege und Wartung Ihrer neuen Heizung, Ihrer modernen Sanitärinstallationen oder Ihres Smart-Homes können Sie auf unsere Zuverlässigkeit und die zeitnahe Erledigung Ihres Auftrags vertrauen. Als Sanitärfirma in der Nähe ist uns der direkte Kontakt zu unseren Kunden besonders wichtig. Überzeugen Sie sich selbst von der Breite unseres Angebots und der großen Kompetenz unseres Teams. Kommen Sie doch einfach mal bei uns in Münster vorbei oder rufen Sie uns an, um einen Termin bei Ihnen vor Ort zu vereinbaren. Auch über unser Kontaktformular sind wir jederzeit für Sie erreichbar.

Eine Solaranlage kaufen Sie am besten bei einer Sanitärfirma in der Nähe

Mit modernster Technik und innovativen Lösungen machen wir auch Ihr Zuhause fit für die Zukunft. Eine sparsame neue Heizung oder eine effektive Wärmepumpenanlage sind nur zwei von vielen Möglichkeiten, einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzten natürlichen Ressourcen zu demonstrieren. Nachhaltig handeln Sie auch, wenn Sie eine moderne Solaranlage kaufen, mit der Sie Ihren Energieverbrauch deutlich reduzieren können. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Expertise bei all Ihren Projekten rund um die nachfolgenden Bereiche.

