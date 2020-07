Körperliche Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für die Lebensqualität und zur Führung eines selbstbestimmten Lebens. Unser Ziel ist es, Ihre Schmerzen am Bewegungs- und Stützapparat zu beseitigen, Ihre Mobilität und die Lebensqualität wiederherzustellen. In unserer Praxisklinik in Lüdinghausen vereinen wir daher das Facharzt-Wissen der drei wichtigen medizinischen Bereiche:

Chirurgie

Unfallchirurgie

Orthopädie

Fachärztefür Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie

Das erfahrene kompetente Ärzteteam um Praxisinhaber Dr. Arman ist durch die Kombination der verschiedenen Facharztrichtungen breit aufgestellt. So lassen sich Zusammenhänge leichter erkennen und in Diagnose und Therapie berücksichtigen, was einen großen Vorteil für unsere Patienten darstellt.

In unserer Praxis kommen sowohl operative als auch konservative (ohne Operation) Therapieformen zum Einsatz. Dr. Arman wurde von Fokus Gesundheit Arztsuche empfohlen in den Bereichen Orthopädie/Unfallchirurgie, Handchirurgie und Sportmedizin!

Das Spektrum unserer Fachärzte umfasst unter anderem:

Therapie von Frakturen und Gelenkverletzungen von Schultergelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk

ambulante Operationen

Diagnostik und Therapie chirurgischer Erkrankungen mit Schwerpunkt Bewegungsapparat und Skelettsystem

Versorgung akuter Verletzungen der Weichteile, Knochen und Gelenke

Röntgen- und Ultraschalldiagnostik

Bedarfsgerechte konservative, auch funktionelle Behandlung von Frakturen mit Orthesen oder Kunststoffstützverbänden

Therapie akuter Wirbelsäulenbeschwerden

Intraartikuläre Injektionsbehandlungen bei Arthrose

Nachsorge nach Gelenkersatz-Operationen

Wir besitzen die berufsgenossenschaftliche Zulassung als Unfallarzt und können Ihnen so bei Arbeits- und Wegeunfällen als Durchgangsarzt zur Verfügung stehen.

Dr. Farhad Arman Praxisklinik für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie

Neustrasse 1 a,

59348 Lüdinghausen

Telefon:02591 / 69 04

Telefax:02591 / 69 06

E-Mail: info@dr-arman.de

Internet: www.dr-arman.de