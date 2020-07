Rollrasen bei HORSTMANN RASEN in Bad Bentheim kaufen

Immer, wenn es schnell und unkompliziert grün werden soll, dann sind wir der richtige Ansprechpartner. HORSTMANN RASEN ist Ihr Spezialist für hochwertigen Rollrasen aus dem Westmünsterland. Mit unserem Fertigrasen erhalten Sie einen saftig grünen Rasen in nur wenigen Stunden!

Ob Gärten, Grünanlagen oder Sport- und Spielplätze – mit uns begrünen Sie im Handumdrehen Flächen mit System und ersparen sich die zeit- und arbeitsintensive Rasenansaat. Unseren Rollrasen bieten wir Ihnen in verschiedensten Gräserzusammenstellungen an, um auch unterschiedlichsten Standortbedingungen gerecht zu werden. So haben wir zum Beispiel sowohl für schattige Standorte als auch für besonders strapazierte Rasenflächen in Fußballstadien oder auf Tennisplätzen immer den optimalen Fertigrasen.

Premium-Rollrasenhändler aus Bad Bentheim –Erfahrung seit über 50 Jahren

Das Unternehmen HORSTMANN RASEN ist seit über 50 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Rasen. Bereits vor über 40 Jahren haben wir den ersten Fertigrasen produziert. Die langjährige Erfahrung und der tägliche Umgang mit Rollrasen für die unterschiedlichsten Projekte zeichnen uns aus. Wenn Sie bei uns Rollrasen kaufen, können Sie sich immer auf beste Qualität verlassen. Für unseren Rasen verwenden wir ausschließlich ausgesuchte Grassorten, die unseren hohen Anforderungen gerecht werden. Der Rollrasen wird täglich nur auf Bestellung geschält, damit er frisch bei Ihnen vor Ort verlegt werden kann.

Natürlich regionale Qualität –kaufen Sie hochwertigen Rollrasen aus dem Westmünsterland

Als Ihr Spezialist für Grünflächen und Fertigrasen führen wir Klein- und Großrollen sowie Blockrasen. Je nach Bedarf können Sie bei Ihrer Bestellung zwischen Abholung oder Lieferung wählen. Gerne liefern wir Ihnen Ihren Rollrasen im gesamten Bundesgebiet oder Sie holen ihn direkt an unserer Schälstelle in Ochtrup ab.

Sie sind sich unsicher, welcher Rasen der richtige für Sie ist? Dann beraten wir Sie persönlich und fachkundig. Ob Zier- oder Sportrasen – wir können Ihnen einen Rollrasen anbieten, der perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Selbstverständlich geben wir Ihnen auch die passenden Pflege- und Verlegetipps an die Hand, damit Sie lange Freude an Ihrem saftig grünen Rasen haben. Für die perfekte Optik und Langlebigkeit haben wir zudem Rasendünger und Maulwurfsperren im Angebot.

Höchste Qualität und innovative Lösungen sind vorrangige Unternehmensziele, um den täglich wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.Horstmann-RasenIm Sieringhoek 4,48455 Bad BentheimTelefon:05922 / 9888-0Mobil:0160 / 96932188E-Mail: mail@horstmann-rasen.de Internet: www.rasen-horstmann.de