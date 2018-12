Die wichtigsten Trends im Online Marketing 2019

Chatbots

Ein Trend 2019 sind Chatbots. Das sind Computerprogramme, die sich prinzipiell wie ein Chatpartner verhalten, nur dass sich dabei kein echter Mensch um die Antworten kümmert, sondern ein Roboter, der auf eine Datenbank zugreifen kann.

Chatbots können auf jede Website integriert werden. Durch sie ist es möglich einen schnelleren Kundensupport zu ermöglichen und das auch außerhalb der Öffnungszeiten, am Wochenende oder Feiertagen. Chatbots können so den Kundenservice maßgeblich verbessern.

Video Marketing

Auch das Video Marketing wird ein der Trendthema in 2019 sein. Von allen Arten des Marketings ist das Video Marketing eine der effektivsten. Schon über 50 % der Internet Nutzer schauen regelmäßig Videos auf Social Media Kanälen wie YouTube oder Instagram. Videos können genutzt werden, um die Firma vorzustellen, gezielt ein Produkt zu bewerben oder positive Pressearbeit zu betreiben.

Mit immer gezielterer Werbung ist es nun gerade für kleine und mittelständische Unternehmen auch von großer Wichtigkeit, selbst Video Marketing zu betreiben. Die potentiellen Kunden werden so stark an die Werbung gebunden und die Interaktionswahrscheinlichkeit wird erhöht.

Voice Search

Die Voice Search ist ein weiteres interessantes Thema aus der Suchmaschinenwelt und somit auch im Marketing für das bevorstehende Jahr. Wurde früher noch die Suchanfrage eingetippt, gibt es heute viele Programme, die durch Sprachbefehl die Suche durchführen.

Durch diese Art der Suche rückt die natürliche Sprache mehr in den Vordergrund. Zuvor wurden Suchanfragen oft abgehackt und auf Computer angepasst durchgeführt. Jetzt zeichnet die Voice Search die Stimme ganz auf, wodurch mehr Suchen aus ganzen und grammatikalisch richtigen Sätzen bestehen werden. Unternehmen sollten ihre Inhalte also entsprechend anpassen, um den Algorithmus der Suchmaschinen perfekt auszunutzen.

Mobile Marketing

Mobile Marketing beschäftigt sich mit Werbung im Internet auf Mobilgeräten, wie Smartphones oder Tablets. Durch die steigende Nutzung von Smartphones im Alltag haben Marketingmaßnahmen rund um das Mobile Marketing deutlich an Relevanz gewonnen.

Erklärt sich der Nutzer bereit, hat das Unternehmen jederzeit Zugriff auf die Daten dieses Nutzers. So kann Werbung besser angepasst werden und zum Beispiel, je nach Uhrzeit oder Standort, ein passendes Angebot erstellt werden. Leistungen lokaler Anbieter können durch individualisierte Angebote besser vermarktet werden und zudem kann auch der Nutzen der Kunden sich vergrößern.