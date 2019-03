Das Potenzial einer Firmenwebsite

In den meisten Fällen fehlen den Unternehmen wichtige Kenntnisse hinsichtlich des Aufbaus, der Vorteile und Nutzen der Website und sehen auf der anderen Seite enorm hohe und undurchsichtige Kosten.

Dabei können eine Vielzahl von Vorteilen benannt werden, die durch den Aufbau einer Unternehmens Homepage realisiert werden können. Neben der Neukundengewinnung profitieren Unternehmen vor allem dadurch, dass sie sich auf ihrer Website professionell präsentieren können.

Für ein erfolgreiches Unternehmen ist vor allem ein gutes Angebot entscheidend. Dabei ist es zunächst erstmal nicht relevant, ob es sich um einen Malerbetrieb, einen Friseur-Salon, einen Online-Shop oder eine Fahrrad-Werkstatt handelt. Solange die gewonnenen Kunden mit dem Produkt oder der Dienstleistung zufrieden sind besteht eine gute Chance, dass das Unternehmen auch zukünftig weitere Kunden für sich gewinnen kann und damit erfolgreich ist. Es können beispielsweise neue Kunden gewonnen werden indem die zufriedenen Kunden das Unternehmen weiterempfehlen und es so immer mehr Neu- und Bestandskunde gibt.

So gut und einfach das in der Theorie klingt, funktioniert dieses Erfolgsrezept in der Praxis leider nicht immer so problemlos. Das liegt vor allem an dem stetig steigenden Angebot, sodass viele Unternehmen ein ähnliches Leistungsangebot aufweisen. Empfehlungen nehmen trotzdem einen nicht unbedeutenden Stellenwert ein, sind aber längst nicht mehr das einzige Kriterium das entscheidend für die Kunden bei der Auswahl eines Anbieters ist. Weiter dienen folgende Merkmale dem Kunden zur Orientierung und Abwägung für die Entscheidung hinsichtlich eines Anbieters:

Alleinstellungsmerkmale: Das Alleinstellungsmerkmale zeigt auf, was das Unternehmen besonders macht und wie es sich von den anderen Anbietern unterscheidet. Diese Merkmale müssen verständlich herausgearbeitet und dem Kunden vermittelt werden.

Leistungen: Das Unternehmen sollte das Leistungsangebot demonstrieren und erläutern welche Produkte und Dienstleistungen von dem Kunden in Anspruch genommen werden können.

Erfahrung: Verfügt das Unternehmen und das dazugehörige Team bereits über langjährige Erfahrung sollten der potenzielle Kunde in jedem Fall darüber informiert werden. Dies kann durch Darstellung der Unternehmensgeschichte und Qualifikationen durchgeführt werden.

Referenzkunden: Die Vorstellung von Referenzkunden kann einen Nachweis über die Qualität der Leistung liefern und so potenzielle Neukunden gewinnen.

Um das ganze Potenzial einer Website auszuschöpfen und somit sowohl den Nutzen des Kunden als auch den eigenen Nutzen zu maximieren, müssen all diese Punkte in einem angemessenen Maße bei der Erstellung der Website beachtet werden.