Vier gute Gründe, warum die eigene Homepage für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist

In der heutigen Zeit ist das Internet allgegenwärtig und für die meisten Menschen ein täglicher Begleiter, der in jeder Lebenssituation zum Einsatz kommt. Es ist also nicht erstaunlich, dass eine repräsentative Homepage für Unternehmen heute zum Status Quo gehört. Dabei spielt es keine Rolle, ob es doch um ein großes internationales Unternehmen oder um ein regionales Unternehmen mit stationären Geschäft oder einem Dienstleistungsangebot handelt.

Von Lilly Vosskuhl