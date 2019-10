1. Visitenkarte

Wie oben bereits erwähnt, verwenden die meisten Menschen heutzutage das Internet, um sich über Produkte, Dienstleistungen und deren Preise zu informieren, bevor sie einen Kauf tätigen. Ein Unternehmen das sich durch eine Website online präsentiert hat eine höhere Chance von den Kunden beispielsweise über Suchmaschinen gefunden und wahrgenommen zu werden. Die Unternehmenshomepage dient in diesem Fall als moderne Visitenkarte. Die angebotenen Leistungen können präsentiert werden und Kontaktdaten mitteilt werden, sodass potenziellen Kunden einfach Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen können oder das Geschäft vor Ort besuchen.

2. Mehr Umsatz

Aus dem ersten Punkt kann der Punkt zwei folgen. Wenn sich ein Unternehmen optimal im Internet präsentiert steigt die Sichtbarkeit eines Unternehmens. Dadurch steigt wiederum die Chance auf mehr Umsatz. Ohne regelmäßige Einkünfte würde es das Unternehmen kann ein Unternehmen nicht dauerhaft existieren.

3. Wettbewerb

Eine gelungene Website bietet ebenfalls die Möglichkeit sich von der Konkurrenz abzugrenzen und die Kunden so für sich zu gewinnen. Außerdem haben Unternehmen so die Chance sich aktiv mit den Konkurrenten zu vergleichen, was hilfreich sein kann um eigene Schwächen auszugleichen.

4. Weiterempfehlung

Eine Weiterempfehlung durch einen Kunden ist von hoher Bedeutung für Unternehmen, da es eine Möglichkeit ist um Neukunden zu gewinnen. Mundpropaganda gehört daher zu den zu den wichtigsten Werbemittel eines Unternehmens. Heute werden Lob und Kritik ebenso wie Empfehlungen oft über das Internet beispielsweise auf Social Media geteilt. Dazu muss natürlich das jeweilige Unternehmen mit einer entsprechenden Website verlinkt werden können.

5. Aktualität

Auf einer Website können innerhalb von kürzester Zeit neue Produkte ergänzt oder Änderungen vorgenommen werden Es sind somit immer die aktuellsten Informationen online. Dies ist bei anderen Medium wie Werbebroschüre, Flyer, etc. nicht möglich.

6. Erreichbarkeit

Ein Ladengeschäft hat spezielle Öffnungszeiten, im Gegensatz dazu ist eine Online-Präsenz in Form einer Website 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche – weltweit – erreichbar. Potenzielle Kunden können so jeder Zeit auf die Website zugreifen und sich über Produkte informieren.