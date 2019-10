Den richtigen Inhalt für Ihre Website wählen

Die Startseite

In der Regel besteht eine Webseiten nicht nur aus einer Seite, sondern setzt sich aus mehreren Seiten zusammen. Die Startseite ist in den meisten Fällen die erste Seite, die einen potentiellen Kunden von der gesamten Unternehmensseite sieht und ist daher die Basis für den ersten Eindruck. An dieser Stelle ist die Gefahr, dass der Kunde die Website sofort wieder verlässt am größten, daher kommt dieser Seite eine besondere Bedeutung zu.

Die Startseite einer guten Website enthält bereits alle wichtigen Informationen. Ein Anhaltspunkt für die wichtigsten Inhalte können grundlegende „W-Fragen“ sein, die beantwortet werden.

Um was geht es? Was findet man auf der Website, um was für ein Produkt oder um welche Dienstleistung handelt es sich?

Um wen geht es hier? Welche Zielgruppe wird angesprochen?

Um welchen Ort handelt es sich? Wo befindet sich Ihr Unternehmen?

Hier sollte darauf geachtet werden die Inhalte so knapp wie möglich zu halten. Zu viel Text oder zu viel Informationen können insbesondere auf der Startseite überladen wirken und im schlechtesten Fall dazu führen, dass der Kunde die Website sofort wieder verlässt. Mindestens genauso wichtig ist es auf korrekte Formulierungen, Grammatik und Rechtschreibung zu achten. Fehler machen einen schlechten Eindruck und hinterlassen bei dem Kunden einen unseriösen Eindruck. Dies kann wieder dazu führen, dass der Kunde die Website verlässt und so keinen Kauf bei ihren Unternehmen tätigt. Potentielle Kunden werden den Kauf eines Produkts oder Dienstleistung nur tätigen, wenn die Website einen vertrauenswürdigen und soliden Eindruck erzielt. Dabei spielen sowohl inhaltliche als auch designtechnische Aspekte eine Rolle.

Die Unterseiten

Wie bereits zuvor erwähnt besteht eine Website neben der Startseite auch aus Unterseiten. Auf diesen Seiten sollen so viele wissenswerte Informationen wie möglich gegeben werden, um den Kunden über das Unternehmen, das Angebot oder andere Dinge zu informieren. Das Teilen von Informationen kann so dazu beitragen, dass Kunden Vertrauen gegenüber dem Unternehmen aufbaut. Vertrauen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine Unternehmenswebsite und trägt zum positiven Bild bei. Im Gegensatz dazu führen zu wenige Informationen dazu, dass viele Fragen der Kunden unbeantwortet bleiben und Unsicherheit oder Misstrauen entstehen.

Welche Informationen sind die Richtigen?

Zunächst können die Informationen, die auf der Startseite angeschnitten wurden weiter ausgeführt werden. Weiter gibt es auch eine Vielzahl andere Informationen, die für einen potenziellen Kunden relevant sein können. Im Vordergrund sollte hier die angebotene Leistung stehen und die Eigenschaften, die das Unternehmen ausmachen und von der Konkurrenz abgrenzen. Darüber hinaus kann es interessant sein, zu sehen wer hinter der Website beziehungsweise dem Unternehmen steht. Eine Vorstellung des Teams und oder der Strukturen kann daher ein weiterer spannender Punkt sein. Im Grunde können alle Informationen eingebaut werden, die für einen potentiellen Kunden interessant sind, dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass eine Flut an Informationen nicht verhindert, dass die wesentlichen Informationen gefunden werden.

Top aktuell

Durch eine eigene Website hat ein Unternehmen die Chance Kunden immer die aktuellsten Informationen zu liefern oder sie beispielsweise auf bestimmte Aktionen oder Änderungen hinzuweisen. Es sollte hier darauf geachtet werden, dass sich keine veralteten Informationen sich auf der Website befinden.

Außerdem ist ein zeitgemäßer Auftritt für Unternehmen sehr wichtig. Im Webdesign gibt es fortlaufend neue Entwicklungen (sowohl aus technischer als auch Design Sicht) und um einen guten Eindruck beim Kunden zu hinterlassen, sollte ein Unternehmen sich möglichst modern präsentieren.

Bilder sagen mehr als Worte

Bilder sagen mehr als Worte und können zudem einen ganz anderen Eindruck vermitteln. So fällt es Menschen leichter sich einen validen Eindruck von einem Unternehmen zu verschaffen und ein Unternehmen hat die Möglichkeit sich und seine Mitarbeiter bzw. Produkte im besten Licht zu präsentieren. Fotos oder auch Videos in die Website einzubauen ist daher ein gewinnbringender Schritt.