Atemlos durch den Abend

Selten zuvor, vermutlich noch nie, wurde beim Ball des Sports ein solch riesiges Programm bewältigt. Abschied, Aufbruch, Ehrungen, Interviews, Show-Acts, Tanz im Saal, die Dandys im Foyer – und dann war da noch ein Überraschungsgast. Das alles verpackt in gut fünf Stunden. Atemlos durch die Nacht. 100 Jahre Stadtsportbund, 53. Meisterehrung der Stadt Münster, 49. Ball des Sports, und Abschied von Moderator Jochen Temme nach 36 Einsätzen. Als kurz nach Mitternacht auch noch erstmals der mit 1000 Euro dotierte Sportehrenpreis der Sparkasse Münsterland Ost vergeben wurde, und zwar an den Tanzsportverein der Schlossgeister Münster, übernahmen im Anschluss die Tänzer und Tänzerinnen das Parkett.

Über 1500 Menschen waren gekommen. „Der Sport in Münster ist mehr als nur ein Spiel. Sport ist die größte Bürgerbewegung der Stadt“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe. Er sollte alle Hände voll zu tun bekommen. Als Torsten Imsieke von der Stadt Münster die Anzahl der zu ehrenden Sportler summierte, kam er auf 212 Aktive. Jeder bekam eine Erinnerungsurkunde und Medaille, dazu „Hand­shake“ mit dem OB und das obligatorische Erinnerungsfoto. Kerem Mayaoglu, der außergewöhnliche Trampolinturner der TG Münster war das Allererste, der geehrt wurde. Der zweite Schwung von Sportlern wurde bewusst durch David Jenner und Elisabeth Tuigunov abgeschlossen. Das Tanzpaar ist in Deutschland in der Junioren-II-Klasse eine Klasse für sich, Serienmeister, sie starten längst bei Welt- und Europameisterschaften. Die Tänzer stehen für erfolgreichen Spitzensport, und beim Ball des Sports, der auch im Zeichen des Tanzens steht, passte das prächtig.

49. Ball des Sports in Münster 1/53 In einem großen Programm wurden bei der Meisterehrung durch die Stadt Münster 212 Athleten persönlich von Oberbürgermeister Markus Lewe geehrt. Foto: Peter Leßmann

Überraschungsgast war Robert Blanco. Foto: Peter Leßmann

Über 1500 Menschen waren bei der Veranstaltung dabei. Foto: Peter Leßmann

Selten zuvor, vermutlich noch nie, wurde beim Ball des Sports ein solch riesiges Programm bewältigt. Foto: Peter Leßmann

Abschied, Aufbruch, Ehrungen, Interviews, Show-Acts, Tanz im Saal, die Dandys im Foyer – und dann war da noch ein Überraschungsgast. Foto: Peter Leßmann

Das alles verpackt in gut fünf Stunden. Foto: Peter Leßmann

Pausen? Fehlanzeige, das Programm hatte es in sich. Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Weiterer Überraschungsgast: Harry Wijn­voort. Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Überraschungsgast war Robert Blanco. Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Ball des Sports Foto: Peter Leßmann

Und sonst? Butler George geleitete den einen oder die andere galant in den Saal. Die Show-Acts wurden vom erst elfjährigen BBoy Jonathan eröffnet, der Pennäler vom Kant-Gymnasium zeigte eine Supershow im Breakdance. Tanz blieb ein zentrales Thema, weil auch die Formation des UTC Münster oder zu guter Letzt auch die Karnevalstanzgruppe TSV Schlossgeister Münster ihr Können zeigten. Dominik Graf, der BMX-Europameister, ließ die Zweiräder mit seiner Akrobatengruppe unter das Dach der Halle Münsterland fliegen – und brachte das Publikum in Wallung.

Keine Pausen

Pausen? Fehlanzeige, das Programm hatte es in sich, die Ehrungsblöcke waren riesig, der Gesprächsbedarf auch. Jochen Temme nahm mit Anlauf Abschied, der 73-Jährige übergab das Mikrofon wie einen Staffelstab fließend weiter an Matthias Bongard. Der WDR-Moderator wird im nächsten Jahr durch den Abend führen. Und dann kam es auch noch zum Meinungsaustausch zwischen Temme, Bongard und Michael Schmitz. Letztgenannter ist Nachfolger von Temme als Vorsitzender des SSB. Schmitz erntete viel Applaus, als er bekannt gab, dass in den kommenden vier Jahren 900 000 Euro zusätzlich dem Sport in Münster zur Verfügung stehen werden. Das ist für die Clubs. Bongard kündigte zudem an: „Der nächste Ball findet am 25. Januar 2020 statt. Und das ist für mich kein Heimspiel, aber eine Aufgabe im Geborgenen.“ Er war ja mal Hallensprecher beim USC.

Roberto Blanco

Und Temme? Der erlebte einen wirklich einmaligen Ausstand. Denn dann erschien auch noch Roberto Blanco auf der Bühne, fast schon ein heißer Preis, weil angekündigt vom ebenfalls überraschend aufgetauchten TV-Moderator Harry Wijn­voort („Der Preis ist heiß“). Zufälle gibt es . . .

Temmes langer Abschied an diesem Abend wurde so untermalt. Ob er tatsächlich auf „dem Weg nach Amarillo“ ist, wie Blanco sang, ist unwahrscheinlich. Am Montag wird der Bühnenschmuck verteilt – und da hilft Jochen Temme mit.