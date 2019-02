Nein, das Spiel dauerte tatsächlich 60 Minuten. Auch wenn das torarme 15:15 (6:7) von Westfalia Kinderhaus bei Borussia Dortmund III an nur eine Spielhälfte erinnert. Der Blick auf einige andere Ergebnisse auch. Immerhin reichte es für die Gäste zur einer Punkteteilung. Das aber auch erst spät und durch den Ausgleich von Esther Schwarz 62 Sekunden vor dem Ende. „Das war eine schlechte, wenn nicht sogar die schlechteste Saisonleistung von uns. Viel zu viele technische Fehler. Immerhin haben wir mit Krampf am Ende einen Punkt erreicht“, bemängelte Trainer Florian Ostendorf abschließend. Vier vergebene Siebenmeter kamen hinzu. Bei nur 15 Gegentreffer verteidigte die Westfalia allerdings gut. „Unter dem Strich waren es 60 ausgeglichene Minuten und ein leistungsgerechtes Ergebnis“, sagte Ostendorf abschließend. In einer Woche muss sich sein Team allerdings steigern. Denn am kommenden Samstag erwartet Westfalia Verfolger DJK Coesfeld. – Tore: Klapdor (4/1), Plett (3), Müller-Deile, Enders, (2), Schwarz (2/1), Pohlkötter, Glage (je 1)