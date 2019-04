Westfalia Kinderhaus hat das „Endspiel“ um den dritten Platz in der Landesliga verloren. Beim Tabellennachbarn TV Verl unterlagen die Schützlinge von Trainer Sebastian Dreiszis am Samstagabend 29:31. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, schnell setzten sie sich von 4:3 auf 9:3 ab. Diesem Rückstand lief die Westfalia fortan hinterher. Zur Halbzeit lag sie mit 11:15 zurück. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten zunächst die Ostwestfalen die Begegnung. Immer wieder fand Verl Lücken in der Westfalia-Deckung, beim 20:14 baute das Team den Vorsprung sogar auf sechs Tore aus. Immerhin gab sich Kinderhaus kämpferisch und gab nicht auf. Zunächst verkürzte es auf 23:25, in der 59. Minute (28:29) kam der Gast sogar bis auf ein Tor heran. – Torschützen: Kohl (8/2), Pakullat (6), Dittrich (5), Berger (4), Siering (5)