„Volle Kapelle“ in der Vorbereitung – Preußen Münster gastiert bei Würzburger Kickers

Da war mal richtig Rabatz auf dem Trainingsfeld des SC Preußen Münster , volle Kapelle bei den Übungseinheiten. Zwischenzeitlich tummelten sich 21 Feldspieler und drei Torleute auf dem Übungsgelände. In der Woche vor einem Punktspiel fühlt sich das immer gut an, Trainer Sven Hübscher machte vor der Partie bei den Würzburger Kickers (Samstag, 14 Uhr) daraus keinen Hehl. „Lauter positive Aspekte“, lautete sein Credo nach einer Reihe knackiger Übungseinheiten. Denn: „Wir konnten sogar ein Siebener-Turnier spielen.“ Die Frage, wer denn gewonnen habe, beantwortete er schelmisch mit: „Die Sieger.“

Also, gute Stimmung beim SCP, eine gute Grundlage um im dritten Auswärtsspiel vielleicht den ersten Sieg in der Fremde zu landen. Schlechte Stimmung gab es nur bei den Kadetten, die nicht zum 18er-Aufgebot für Würzburg gehörten. Aber, so Hübscher: „Darauf habe ich alle hingewiesen am Anfang der Woche.“ Das war Dienstag, als der SCP das Training wieder mit seinen Männern aufnahm. Es war gleichzeitig der Startschuss für offenen Konkurrenzkampf. Als am Freitag dann die Delegation für Würzburg feststand, gab es auch Härtefälle.

Streichliste mit Cueto

Die Streichliste war lang, tatsächlich fielen Jannik Borgmann (Zeh-Luxation, drei Wochen Pause) und Loris Deiters (Knie-OP, sechs Wochen Pause) wegen Verletzungen aus. Aber Torwart Marian Prinz sowie Joel Grodowski, Naod Mekonen, Dominik Klann und Lucas Cueto schafften es nicht auf die Stufen des Mannschaftsbusses. Sie blieben daheim.

Gegner-Check: Würzburger Kickers Viertletzter sind die Würzburger Kickers. Nach dem Auftaktsieg über Bayern München II (3:1) folgten in der Punktrunde drei Niederlagen. Und viele Gegentore: eins, fünf, drei, drei, drei, fünf, alle verteilt auf Meisterschaft und beide Pokal-Wettbewerbe. Das 4:5 im Elfmeterschießen gegen die TSG Hoffenheim war begeisternd. Doch beim Kreisligisten SV Mosbach kassierte das Team im Verbandspokal auch drei Gegentreffer, gewann immerhin 5:3. Es wird noch nach einer Defensivformation gefahndet.Personal: Michael Schiele (41) ist seit Oktober 2017 für den Drittligisten verantwortlich, er war zuvor Co-Trainer bei Greuther Fürth und beim VfR Aalen. Sein bevorzugtes System ist eigentlich das 4-4-2 mit Doppelsechs. Zwei Niederlagen, ein Sieg für die Preußen in Würzburg in der 3. Liga, das ist die Bilanz. Von der siegreichen Startelf, die am 2. August 2017 in Würzburg auflief, ist keiner mehr übrig. Michele Rizzi (nun VfL Wolfsburg II) schoss das Siegtor zum 1:0. Nur die beiden Einwechselspieler Simon Scherder und Philipp Hoffmann sind noch beim SCP. ...

Gegner Würzburg hat andere Probleme als der SCP, der Saisonstart floppte. Die 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim war nun eine Art Hoffnungsschimmer. Aber bei durchschnittlich drei Gegentoren in Pflichtspielen weiß auch der SCP-Coach, wo bei den Kickers der Schuh drückt. Abstimmungsprobleme sind wohl die größte Baustelle bei Würzburg, einer Mannschaft, die individuell ausreichend Qualität zu haben scheint. „Das Team ist besser, als es die Ergebnisse aktuell ausdrücken. Sie kommen vom Teamgedanken und sind daher schwer zu berechnen“, sagt Hübscher. Vorsicht ist geboten.

Mannschaftsaufstellung:

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann – Wagner, Brandenburger – Özcan, Rodrigues Pires, Schnellbacher – Dadashov

Verbandspokal Der SCP trifft im Verbandspokal auf den Regionalligisten SV Rödinghausen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, der SCP hofft auf Anfang September, also vor der Länderspielpause. Der Sieger dieser Partie trifft in Runde drei auf den Gewinner der Paarung TuS Tengern (Westfalenliga) gegen TuS Haltern (Regionalliga). Eine Überraschung schaffte Oberligist RSV Meinerzhagen mit dem 4:1-Sieg über den SC Verl – der Regionalligist hatte am Samstag noch den FC Augsburg aus der 1. Hauptrunde gekegelt. ...