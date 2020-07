Noch vor einem Jahr war es eine eher familiäre Veranstaltung – in diesem Jahr konnte sich der SC Melle beim „Läufermeeting 2020“ kaum vor Meldungen retten. Ein großes Team der LG Brillux Münster nahm einige neue persönliche Bestleistungen mit nach Hause. Über die 800 Meter der Männer siegte Justin Lukas in 1:54,65 Minuten. Johann von Buch folgte auf Rang drei mit einer Zeit von 1:57,43 Minuten. Jens Kassebeer erreichte in 1:59,15 Minuten Platz acht. Einzige weibliche Starterin über 800 Meter war Lea Hartwig, die sich auf 2:28,49 Minuten verbesserte.

Stärkster LG-Läufer über 1500 Meter war Silas Zahlten, der seine Bestzeit auf 4:07,28 Minuten steigerte und Sechster wurde (zweiter der männlichen Jugend U 18). Damit rangiert er in der aktuellen deutschen U-18-Bestenliste auf Platz sieben. Yannik Nannen lief in 4:15,48 Minuten eine neue persönliche Bestzeit. Kurz dahinter folgte Felix Becker (U 20) in 4:16,79 Minuten. Fünftschnellste des Gesamteinlaufs über 1500 m war Frederike Straeten, die ihre zwölf Jahre alte Bestzeit auf 4:42,95 Minuten steigerte. Margot Wyrwoll lief in Bestzeit von 4:48,09 Minuten als Zweite ins Ziel – vor Johanna Gerwin 4:48,69 Minuten. Über 100 Meter bestätigte Ida Schwering in 12,40 Sekunden ihre Bestzeit; über 200 Meter lief sie in 25,85 Sekunden in der Gesamtwertung auf Rang zwei.

Bei der Sparkassen-Gala in Regensburg lief Kai Sparenberg am Sonntag über 200 m in guten 21,59 Sekunden auf Rang vier. Über 5000 Meter kam Klara Koppe in 17:10,01 Minuten als Zwölfte ins Ziel.