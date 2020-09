Der Countdown läuft, in acht Tagen kehrt die Volleyball-Bundesliga an den Berg Fidel zurück. Der USC Münster startet gegen den VC Wiesbaden in die Saison. Am Freitag schlossen die Unabhängigen die lange Vorbereitungsphase mit einem 3:1 (32:30, 18:25, 25:19, 25:20)-Sieg beim SC Potsdam ab. Tags zuvor hatten sie gegen den gleichen Gegner 1:3 (25:22, 22:25, 20:25, 19:25) verloren. „Der Sieg ist eine Überraschung, die Mannschaft hat aus dem ersten Spiel offenbar viel gelernt. Wir fahren zufrieden nach Hause“, sagte Teun Buijs .

Münsters Trainer stuft die mit drei Amerikanerinnen verstärkten Brandenburgerinnen auf Höhe der Titelfavoriten Schwerin und Stuttgart ein. Auch den Dresdner SC zählt er zum erlauchten Kreis. Münster möchte möglichst „nahe dran sein“ an diesem Quartett und natürlich Überraschungen schaffen. „Wir sind momentan noch nicht da, wo wir hin wollen. Doch ich habe ein gutes Gefühl und sehe uns auf einem guten Weg“, sagt Buijs.

In Potsdam schnupperte Talent Pia Mohr (17) ein bisschen Höhenluft. Gemeinsam mit der noch jüngeren Mia Kirchhoff soll sie sich im Dunstkreis der Etablierten weiter entwickeln. Die erkrankte Anika Brinkmann fehlte bei den letzten Tests, Buijs geht davon aus, dass seine erfahrenste Spielerin am Montag zum Team zurückkehrt. Sehr zufrieden ist der Coach mit der Entwicklung von Adeja Lambert. Die Außen- und Annahmekraft hinterließ während der Vorbereitung durchgängig einen guten Eindruck. Nele Barber, Neuzugang aus Schwerin, stabilisiere die Annahme, am Netz habe sie noch Luft nach oben, so Buijs. Auch die Brasilianerin Helo Lacerda, ebenfalls neu im Team, habe sich nach starkem Einstand und Zwischentief in der vergangenen Woche wieder gefangen.