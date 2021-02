Schüttpelz soll die Kräfte bündeln

„Ich bin überzeugt, dass das funktionieren wird. Mit Andreas Schüttpelz kommt ein Trainer zu uns, der seine herausragenden Qualitäten schon nachhaltig unter Beweis gestellt hat“, sagt Uwe Meyer , Vorstandssprecher beim SC Preußen.

In der Tat ist es schon ein bemerkenswertes Signal, das die Preußen mit der Verpflichtung des 49-Jährigen entsenden. Schüttpelz trainiert seit Sommer 2020 die U 15 der Sportfreunde Lotte , davor war er fünf Jahre im Nachwuchsbereich des VfL tätig gewesen. Mit Beginn der Saison 2021/22 wird er seine Tätigkeit im Stadion an der Münsterstraße aufnehmen.

Der Osnabrücker wäre wohl nicht für Lengerich zu begeistern gewesen, wenn er von dem Projekt des SC Preußen nicht überzeugt gewesen wäre. „Wir haben drei starke Jahrgänge im Nachwuchsbereich. Die wollen wir fördern, damit sie den nächsten Schritt bei uns machen“, erläutert Meyer.

Der 55-Jährige bezieht sich mit seiner Aussage in erster Linie auf die C- und die B-Junioren. Die von Dominic Dohe trainierte U 15 des SCP rangiert nach vier absolvierten Spielen in der C-Junioren-Bezirksliga auf Rang vier. Die B-Junioren, betreut von Headcoach Christian Bräuer und unterstützt von Alaattin Abi und Dirk Vietmeier, lieferten sich bis zum 31. Oktober, als die Saison in der Kreisliga unterbrochen wurde, an der Tabellenspitze mit der U 17 der Sportfreunde Lotte ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ein großer Teil dieser Akteure rückt in der nächsten Saison in die A-Junioren auf. Die werden derzeit noch von Frank Feldmann trainiert. Da der aber in der kommenden Serie in den Nachwuchsbereich des TuS Graf Kobbo Tecklenburg wechselt, um dort wohl die B-Junioren zu trainieren, haben die Preußen rasch Nägel mit Köpfen gemacht, indem sie Schüttpelz den Wechsel von den Sportfreunden zum SC Preußen schmackhaft machten. Im Beisein von Diplom-Betriebswirt Jörg Menebröcker, Vorstand Finanzen beim SCP, wurde der Deal am Donnerstagabend in trockene Tücher gebracht.

„Mit der Verpflichtung von Andreas Schüttpelz wollen wir ein Zeichen setzen, dass Nachwuchsspieler die bestmögliche Ausbildung bei uns erhalten“, erklärt Meyer. Handlungsbedarf sieht der Verein in zweifacher Hinsicht. „Die Kreisliga A soll nicht dauerhaft unsere sportliche Heimat sein“, betont der Vorstandssprecher. „Über kurz oder lang wollen wir zurück in die Bezirksliga .“ Um diesen Schritt zu bewerkstelligen, sollen mit einer gezielten Förderung des Nachwuchses die Grundlagen geschaffen werden, um verstärkt aus eigener Quelle schöpfen zu können. Dem künftigen A-Juniorencoach Andreas Schüttpelz kommt ab dem 1. Juli 2021 die Aufgabe zu, die Kräfte zu bündeln und diese dem Verein verfügbar zu machen.

Darüber hinaus stellen auch die Preußen fest, dass die Erfolge im Juniorenbereich Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz wecken. Wie Meyer anklingen lässt, habe der TuS Graf Kobbo offiziell Interesse an drei Juniorenspielern der Preußen bekundet. Dass die Lengericher davon nicht begeistert sind, ist nachvollziehbar. Schließlich wollen sie die Früchte ihrer Nachwuchsarbeit irgendwann auch einmal ernten.