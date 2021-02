Lengerich -

Von Heiner Gerull

Der SC Preußen Lengerich hat seine Strukturen im Nachwuchsbereich an entscheidender Stelle verändert. Ab kommender Saison wird Andreas Schüttpelz die A-Junioren des SC Preußen trainieren. Es sollen Grundlagen geschaffen werden, um in verstärktem Maße Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend den Weg in den Lengericher Seniorenbereich zu ebnen.