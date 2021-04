MünsterNorbert Krevert hat ein anstrengendes Fußball-Jahr hinter sich – wenn auch weitgehend ohne Fußball: „Was wäre das schön, wenn wir uns mal wieder auf den Sport konzentrieren könnten“, sagt der Vorsitzende des Fußballkreises Münster, dessen Thema jedoch wie in allen anderen Bereichen des Lebens derzeit die alles beherrschende Pandemie ist. Doch ein Ende ist in Sicht – leider nicht das der Corona-Krise, wohl aber das der Spielzeit, die an diesem Wochenende nun auch offiziell abgestempelt und annulliert werden könnte. Für Samstag lädt der westfälische Dachverband alle Kreisvertreter vor die Bildschirme, Norbert Krevert und seine Kollegen machen sich auf eine lange Videoschalte gefasst. „Alle tragen ihre Stellungnahmen vor“, sagt Krevert. Die seines Kreises ist weitgehend abgestimmt, „und wird dann in der kommenden Woche kommuniziert“. Zunächst ist am Montag allerdings der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) an der Reihe, der sein weiteres Vorgehen auf einer Pressekonferenz öffentlich macht. „Der Verband hat für seine Ligen ja schon weitgehend alles kommuniziert. Wir haben die Deadlines für unsere Staffeln auch schon stehen, wollen aber nicht vorgreifen“, so Krevert.

Annullierung steht bevor

Aller Voraussicht nach wird es darum gehen, die Annullierung der Spielzeiten rechtssicher in Form zu gießen. „Natürlich haben wir auch kleinere Staffeln und darum noch etwas mehr Spielraum, aber ich gehe davon aus, dass da nicht mehr viel geht, wenn am Montag nicht mit dem Trainingsbetrieb begonnen werden kann. Und ganz ehrlich, danach sieht es wirklich nicht aus“, so Krevert.

Nicht auf Biegen und Brechen

Auch die kurzfristige Vision, dass Münster sowie die Kreise Coesfeld und Warendorf als Modellregion – irgendwann einmal – möglicherweise Sonderrechte genießen könnten, hätte keine Rolle gespielet so Krevert. „Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt, weil es in unseren Staffeln ja auch Teams aus Hamm und Steinfurt gibt, für die das nicht gilt. Und auch, weil wir immer gesagt haben, dass wir den Vereinen nicht zumuten wollen, alle vor jedem Spiel zu testen. Wenn wir damit anfangen – und dann steigen die Zahlen? Das ist ein Himmelfahrtskommando, das wir allen ersparen wollen. Auf Biegen und Brechen wollen wir nichts durchdrücken.“

Hoffen auf Neustart im Herbst

So selten in den vergangenen 14 Monaten der Ball rollte, so häufig waren Norbert Krevert und seine Mitstreiter in dieser Zeit gefragt. „Und das ist auch gut so. Wir wollen ganz bewusst allen unseren Vereinen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist wichtiger denn je“, sagt Krevert – wohl wissend, dass alle Modelle und Szenarien nur unter Vorbehalt und am Ende auch nur gut gemeint waren. „Hätten wir geahnt, dass wir jetzt schon wieder ein halbes Jahr Spielpause haben würden, hätten wir uns von Anfang an vielleicht ganz andere Modelle erarbeitet, aber so kamen wir das 50-Prozent-Modell für eine Saisonwertung – und ich finde das immer noch gut. Leider wird es wohl nicht reichen.“ Und so dürften auch die heimischen Fußballer die Corona-Saison ersatzlos aus den Annalen streichen – und auf einen gesunden Neustart irgendwann im Herbst hoffen.