„In den nächsten beiden Partien müssen wir dringend eine andere Körpersprache haben“, mahnt Schwartz an. Denn ein Spiel zu verlieren sei das eine. „Unsere ganze Einstellung passte aber nicht. Mit der Leistung wird es in der Landesliga schwierig“, schimpfte der Eintracht-Coach, der aus seinen Gefühlen unter dem Eindruck der Partie keinen Hehl machte: „Die Niederlage hat mich mitgenommen“, sagte er am Sonntagabend.

Eine mögliche Erklärung für den Auftritt: eine Blockade im Kopf gegen einen schlagbaren Gegner. „Es ist eben etwas völlig anderes, ob man gegen die Topteams nur gut mitspielen muss, oder ob man schon mit dem Gefühl reingeht, dass man gewinnen muss.“

An diesem Gefühl aber wird sich für seine Truppe auch gegen Borussia Höchsten nichts ändern. Schließlich kommt mit dem Tabellensechsten eine zwar „ausgeglichene und kompakte Truppe“ in die Dolberger Mehrzweckhalle. Aufsteiger SVE ist aber punktgleich mit Schlusslicht ETG Recklinghausen. Und Schwartz sagt ganz klar: „Ich habe keinen Bock, als Tabellenletzter Weihnachten zu feiern.“

Anwurf: Samstag, 19.15 Uhr