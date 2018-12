Feuer-Werk gegen die Kälte: Das waren die Highlights des 15. Ahlener Wintercitylaufs

Das Beste kommt zum Schluss. Bei der 15. und (vorerst) letzten Auflage des Wintercitylaufs meinte es das Wetter gut mit den rund 420 Teilnehmern.

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt blieb es trocken. Und wenn sie es sich nicht ohnehin schon fest vorgenommen hatten, verrichteten die Athleten ein Feuer-Werk gegen die Kälte. Allen voran Nicolai Riechers, der den Hauptlauf über zehn Kilometer dominierte. Der 25-Jährige des Osnabrücker TB sorgte dafür, dass Peter Rusak auf seinem mit Lichterketten und Girlanden weihnachtlich geschmückten Führungsfahrrad kräftig in die Pedale treten musste.

Schnellste Frau kommt aus der Schweiz

Riechers gewann das Rennen in 32:41 Minuten vor Philipp Henseleit vom Marathon-Club Menden (32:58) und Tom Thiemann von der LG Brillux Münster (33:24) mit klarem Vorsprung. Dennoch gelang es auch ihm nicht, den 2008 von Daniel Schmidt aufgestellten Streckenrekord (30:40) zu knacken.

Die schnellste Frau war mit Nina Zoller aus Chur eine Schweizerin. Sie stürmte in 36:16 durchs Ziel und hängte damit ihre Verfolgerinnen Charleen Michaelis (LG Lage-Detmold-Bad-Salzuflen/39:09) und Ulrike Wigger (LV Oelde/42:07) deutlich ab. Die Athletin aus der Alpenstadt in Graubünden blieb mit ihrer Zeit auch klar unter von Vorjahressiegerin Annika Krull (37:06).

Hunkemöller pulverisiert Bestzeit

Schnellster Ahlener war Amanuel Desale, der nach 35:55 Achter in der Gesamtwertung wurde. „Ich war zwar nicht so fit, aber es war trotzdem ein sehr schöner Lauf und ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden“, bekannte Desale, der im Vorjahr noch Dritter geworden war. Zweitschnellster Ahlener war der Dolberger Stefan Baierl. Er wurde in 38:03 Elfter der Gesamtwertung und gewann seine Altersklasse M40.

Mehr als glücklich war auch Theresa Hunkemöller. Die Sendenhorsterin im Trikot der LG Ahlen unterbot ihre bisherige Bestmarke um satte 40 Sekunden, kam nach 43:26 ins Ziel und verpasste als viertschnellste Frau nur knapp das Podest. „Ein richtig toller, schneller Lauf. Es war total schön“, befand Hunkemöller.

Barwinski von Infektion ausgebremst

Derweil gewann Marius Güths (SV Brackwede) in 16:38 den Fünf-Kilometer-Lauf vor Jonas Barwinski (16:56). Den Ahlener, der im neuen Jahr zur DJK Gütersloh wechselt, bremste eine Infektion aus, weshalb er auch nicht über die doppelte Distanz antrat. „Durch meine leichte Erkältung war ich leider nicht in der Lage, mich mit einer sehr guten Leistung zu verabschieden. Trotzdem war es für mich ein toller Lauf“, sagte Barwinski.

Dritter wurde Fabio Heitböhmer (SC Eintracht Hamm/17:31), dessen Teamkollege Florian Becker nur eine Sekunde langsamer war. Zweitschnellster Ahlener war Jakob Gosda, der seine bisherige Bestzeit (20:20) in 19:36 eindrucksvoll pulverisierte.

Gespräch über Zukunft im Januar?

Zwei Podestplätze für Lokalmatadoren gab es derweil beim Kinder- und Jugendlauf über 2,1 Kilometer. Hier triumphierte Sören Buffi. Der Kaderathlet aus Münster gewann in 6:57 vor den beiden Ahlenern Jannik Pollmeier (8:11) und Colin Friedrich (8:12). „Der Bursche ist super und steht nicht umsonst im Landeskader, aber auch Jannik und Colin haben tolle Zeiten gelaufen“, befand ihr Trainer Mark Wiese, der zugleich auch Vorsitzender der LG Ahlen ist.

Er resümierte: „Wetter und Atmosphäre waren super, ebenso wie die Resonanz. Viele Teilnehmer haben ihr Bedauern ausgesprochen, dass es die letzte Ausgabe des Wintercitylaufs war“, so Wiese. Doch er machte auch Hoffnung: „Ich möchte nicht vorweggreifen, aber vielleicht setzen wir uns im neuen Jahr mit allen Parteien an einen Tisch und führen Gespräche. Vielleicht gibt es ja doch eine Zukunft oder wir lassen uns etwas Neues einfallen.“