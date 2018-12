Vollkommen unter Wert wurde die ASG-Zweite in Hahlen abgespeist. Die 23:31-Niederlage war aus Sicht von Marvin Michalczik „total unnötig“, zumal die Gäste zur Pause sogar noch mit 15:14 vorne lagen. Bis zur 44. Minute blieb es beim Stand von 19:19 ein offenes Match. Anfangs hatten die Ahlener wenig Zugriff in der Abwehr, boten dem TSV zu viele Räume – und hatten ungemein viel Wurfpech, trafen häufig Aluminium.

„Vorne hatten wir aber gute Ideen“, so Michalczik. So wechselte die Führung munter hin und her, bis die Hausherren die Oberhand gewannen und sich per Sechs-Tore-Lauf schließlich absetzten. Marvin Michalczik sah zu allem Überfluss auch noch wegen eines Fouls Rot.

ASG 2: Frochte, Rütten – Michalczik (4/1), Rotert (1), Bogdanowicz, Gatzemeier, Möllenhecker (1), Osthaus, Horn (6/1), Fischer (7), Filthaut, Hinterding (4).