SVE Dolberg scheitert gegen Borussia Höchsten am eigenen Unvermögen

Möglichkeiten, die 23:24 (12:12)-Heimniederlage gegen Borussia Höchsten abzuwenden, hätte es aber gegeben. Das Tor zum Endstand hatte Sebastian Supenkamp nämlich bereits in der 55. Minute per Siebenmeter erzielt. Danach hatte der SVE also noch fünf Zeigerumdrehungen Zeit und zudem eine Überzahlsituation. Der Ausgleich aber wollte einfach nicht mehr fallen.

Das war durchaus bezeichnend für die Partie, in der die Dolberger zwar eigentlich guten Handball boten, aber ein entscheidendes Detail vernachlässigten: die Tore. „Wenn man die nicht macht, steht man zurecht da unten“, analysierte Coach Andreas Schwartz.

Der lobte seine „entschlossene und topmotivierte“ Mannschaft für ihren Einsatz. Die Abschlussschwäche aber bereitet ihm Kopfzerbrechen. „Wir sind am eigenen Unvermögen gescheitert, haben allein in der zweiten Hälfte fünf, sechs klare Dinger nicht gemacht“, so Schwartz, der sich dann auch gar nicht mit Fehlentscheidungen als Grund für die Niederlage aufhalten wollte. „Das waren wir selbst. Wir sind jetzt natürlich alle wahnsinnig enttäuscht“, sagte er.

Handball-Landesliga: SV Eintracht Dolberg - Borussia Höchsten 1/37 Foto: Lars Gummich

Zuvor hatten die Dolberger die meiste Zeit der ersten Hälfte über knapp geführt. Mit Beginn der zweiten gerieten sie aber mit 14:17 (35.) ins Hintertreffen. Das 17:17 in der 37. Minute blieb der letzte Ausgleich. Danach führten nur noch die Gäste, die sich aber ebenfalls nicht deutlich abzusetzen vermochten. 19:21 hieß es nach 45, 21:23 nach 52 Minuten. Mehr ging nicht.

Die Schwartz-Sieben hat nun nur noch eine Möglichkeit, nicht als Schlusslicht Weihnachten zu feiern. Am Dienstagabend (20.30 Uhr) steht zu Hause die Nachholpartie gegen den TV Brechten an (9.).

SVE: Muer, Mächling – M. Weghake (2), Arndt (1), Jan. Heickmann, Bußmann (2), Jak. Heickmann (1), P. Weghake (2), Johannwiemann (3), Krabus (5), Glaubitz, Lodenkemper (3), Heising (1), Supenkamp (3/2).