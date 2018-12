Die hatten bei ihrem 32:23-Erfolg nur in der ersten Hälfte echte Gegenwehr zu bekämpfen. Nach 30 Minuten führten sie nur mit 13:12. Direkt nach Wiederanpfiff zog die Bezirksliga-Truppe des SVE aber vorentscheidend davon, führte in der 40. Minute mit 20:14 und in der 50. mit 27:29.

Allein elf Treffer (zwei Siebenmeter) steuerte Lisa Kreitinger bei. Die Eintracht überwintert damit auf Platz drei, punktgleich mit dem Zweiten SGH Unna Massen.

SVE-Damen: Borgerding, Meininghaus – Dettmer, Sahm (2), Penger (1), Krupski (4/2), Falk (3), Adam (4), Czajor (1), Pomplun (3), Schröer, Thier (3), Kreitinger (11/2), Kocker.