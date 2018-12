Im Herzen verankert: Kevin Wiegers bleibt der Ahlener SG auf seine Weise treu

Ein passenderes Motiv wäre kaum möglich gewesen. „Im Herzen verankert“ stand in weißen Lettern auf den dunkelblauen T-Shirts. Dazu die 14, die Rückennummer von Kevin Wiegers . Und auf dem Rücken eben ein großer Anker, der sowohl für das neue Ziel, als auch die Verbundenheit mit der Heimat steht.

Der Linksaußen, der den Drittligisten zum Jahresende verlässt, um mit seiner Frau Maureen nach Hamburg zu ziehen, trug das Shirt – genau wie seine versammelte Familie – vor und nach dem 34:21-Sieg gegen den Longericher SC . Währenddessen trug er noch ein letztes Mal vor heimischem Publikum in der Friedrich-Ebert-Halle das Trikot, das er 25 Jahre lang getragen hatte – das der Ahlener SG.

Anspannung wie vor der Hochzeit

Vor der Begegnung genau wie Nick Steffen mit warmen Worten, einem Präsentkorb und viel Applaus verabschiedet, gab es nach der Schlusssirene eine Zugabe. Wiegers stimmte eine Humba an und tanzte gemeinsam mit den Noch-Mannschaftskollegen auf der Platte.

Handball: 25 Jahre bei der Ahlener SG – Kevin Wiegers‘ Karriere in Bildern 1/179 Foto: Cedric Gebhardt

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno, Lars Gummich, Cedric Gebhardt, Henning Tillmann

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Henning Tillmann

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: ms

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Henning Wegener

Foto: ms

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Henning Tillmann

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Henning Tillmann

Foto: Henning Tillmann

Foto: Henning Tillmann

Foto: Ahlener SG

Foto: Lars Gummich

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Ahlener SG

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: HLZ Ahlener SG

Foto: HLZ Ahlener SG

Foto: Cedric Gebhardt

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Lars Gummich

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Ahlener SG/Kiemann

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: Lars Gummich

Foto: Rene Penno

Foto: Rene Penno

Foto: René Penno

Foto: R. Penno

Foto: René Penno

Foto: Lars Gummich

Foto: Rene Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Penno

Foto: Michael Kleinrensing

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Martin Feldhaus

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Ahlener SG/Sven Sandbothe

Foto: René Penno

Foto: Jürgen Christ

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Cedric Gebhardt

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: René Penno

Foto: Cedric Gebhardt

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

„Hinterher in der Kabine sind dann doch ein paar Tränchen geflossen“, gestand der 30-Jährige. Schon lange nicht mehr war er vor einem (Heim-)Spiel seiner Mannschaft so nervös gewesen. „Das war wie bei meiner Hochzeit – von Tag zu Tag wurde die Anspannung größer“, sagte Wiegers.

Sie entlud sich in einer furiosen Energieleistung gegen Longerich. Die Gäste aus Köln bekamen den Wirbelwind nicht zu packen. Wie ein Irrwisch tanzte Wiegers durch die gegnerische Deckungsreihe und traf allein in der ersten Hälfte fünfmal. „Dass es so gut geklappt hat, war echt ein schönes Abschiedsgeschenk“, bekannte Wiegers. Eine allerletzte Partie im ASG-Trikot bleibt ihm noch. Am Samstag gastiert er mit seinem Team bei der SG Langenfeld.

Pizza statt Mett-Igel

„Da möchte ich verletzungsfrei bleiben und noch mal gewinnen, damit wir alle Weihnachten vernünftig genießen können“, sagt Kevin Wiegers. Mit dann 17:17 Punkten könne er seine Mannschaft ruhigen Gewissens auch ohne ihn in die zweite Saisonhälfte starten lassen. Vorher möchte er zum Ausstand beim Abschlusstraining am Freitag statt des sonst üblichen Mett-Igels eine Runde Pizza spendieren. Ganz Schluss sein mit dem Handball soll aber auch künftig nicht. Wiegers hat über seinen Kumpel und Ex-ASG-Torwart Jan Peveling Kontakt zum VfL Fredenbeck geknüpft. „Im Januar setzen wir uns mal zusammen. Da ist aber noch nichts fix“, so Wiegers.

Er möchte insgesamt sportlich kürzer treten, und der beruflichen Weiterentwicklung als Sport- und Fitnesskaufmann mehr Priorität einräumen. Vereinsmitglied der ASG bleibt er aber auch in Zukunft. „Ich zahle weiter meinen Beitrag. Die Jungs sollen ja auch künftig ihre Gehälter bekommen“, flachst Wiegers. Und so bleibt er seiner Ahlener SG auf seine Weise doch treu - auch wenn er künftig im hohen Norden neu verankert ist.