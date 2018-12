Das war es aber auch schon fast mit den guten Nachrichten. Denn dass der SVE überhaupt in dieser Situation ist, liegt an der Ergebnismisere der zurückliegenden Wochen. Die Niederlagen gegen die Teams von oben – gegen Westfalia Herne (1.) und die DJK Oespel-Kley (3.) – waren noch eingepreist. Die gegen den SV Westerholt (12.) und Borussia Höchsten (6.) waren es dagegen nicht unbedingt.

Beide Male musste sich die Mannschaft von Andreas Schwartz dafür an die eigene Nase packen. Während die Leistung in Westerholt (22:30) von vorne bis hinten nicht das Gelbe vom Ei war, lief es am Sonntag gegen Borussia Höchsten (23:24) deutlich besser – bis auf die Abschlussquote vor des Gegners Tor. Schwartz monierte denn auch zurecht, dass seine Truppe mit zu vielen Fehlversuchen „am eigenen Unvermögen“ gescheitert war. Zumal für den entscheidende Treffer zum 24:24-Ausgleich rund fünf Minuten Zeit gewesen wären und die Dolberger dank einer längen Verletzungspause eines Gegners sogar noch den finalen Angriff besprechen konnten. Doch auch das half nichts. „Das ist besonders ärgerlich und tut doppelt weh“, so Schwartz.

Eigentlich hatte die Eintracht seiner Ansicht nach ein „gutes, schnelles, rassiges Spiel“ abgeliefert – ein ganz anderes also als gegen Westerholt. „Aber wenn du die Dinger nicht machst, stehst du zurecht da unten. Und wenn du unten stehst, hast du auch nicht mehr das Glück. Dann landet jeder Abpraller beim Gegner“, sagt Schwartz.

Gegen den TV Brechten kommt es nun zum Duell mit dem Tabellenneunten. Auf dem Papier ist das erneut ein schlagbarer Gegner, wenngleich Schwartz dort einen „sehr guten Mittelmann“ ausgemacht hat, der das Spiel des TVB leitet. „Es macht aber keinen Sinn, sich groß mit dem Gegner zu beschäftigen. Wir müssen auf uns schauen und einen freien Kopf haben“, sagt der SVE-Coach. Den erhoffte sich Schwartz von der Weihnachtsfeier, die die Eintracht am Sonntagabend hatte: „In der Informatik würde man wohl von ’format C:’ sprechen: Einmal die Festplatte löschen und dann geht’s hoffentlich wieder.“