Die Partien der höherklassig spielenden Teams des Handball-Leistungs-Zentrums Ahlen:

HLZ mA – TSV Bösingfeld 36:31

Wenn das mal kein guter Jahresabschluss ist: Mit dem 36:31-Erfolg über den TSV Bösingfeld hat die männliche A-Jugend die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen. Allerdings profitierte die Mannschaft von Thomas Filthaut davon, dass der VfL Herford spielfrei hatte. Dennoch: 18:2 Punkte nach zehn von 20 Spielen sind eine starke Bilanz. Gegen den Tabellenvierten Bösingfeld waren die Ahlener vorgewarnt. Schließlich knöpfte der TSV den Herfordern als bisher einziges Team ein Unentschieden ab. Vielleicht war das HLZ deshalb von Anfang an hellwach und schnell auf den Beinen: Nach neun Minuten stand es bereits 8:2 für die Hausherren. Mit 19:12 ging es in die Pause. Bösingfeld kam danach noch bis auf 28:24 heran (48.). Ernsthaft in Gefahr geriet der Ahlener Sieg aber nicht mehr. Herford kann an Silvester bei der JSG Ibbenbüren die Führung zurückerobern.

Handball: HLZ Ahlen - TSV Bösingfeld männliche A-Jugend

Handball: HLZ Ahlen - TSV Bösingfeld männliche A-Jugend

TV Beckum – HLZ wB 25:16

Es war ihre letzte Chance auf die Teilnahme an der Meisterrunde in der Oberliga. Im Rückspiel gegen den TV Beckum erwies sich die weibliche B-Jugend jedoch als chancenlos. Anders als vergangene Woche beim 28:22-Erfolg über den gleichen Gegner ging der Sieg deutlich an die Beckumerinnen. Die verteidigten damit ihren dritten Platz in der Oberliga-Vorrunde. Das HLZ beendet diese punktgleich mit dem FC Vorwärts Wettringen (4.) auf Rang fünf.

Gremm’d./A. – HLZ mB2 27:23

Auch für die männliche B2 gab es eine Niederlage, wenngleich eine knappe. Bei der HSG Gremmendorf/Angelmodde unterlagen die Ahlener in der Schlussphase. Bis zur 41. Minute verlief die Verbandsliga-Partie absolut ausgeglichen. Erst nach dem 20:20 setzte sich der Hausherr ab. Das HLZ bestreitet das letzte Spiel des Jahres an Silvester. Dann geht es gegen Westfalia Kinderhaus.

HLZ wC – Lüner SV 20:22

Denkbar knapp scheiterte die weibliche C-Jugend am Tabellenführer der Oberliga-Vorrunde, dem Lüner SV. Bis zur 45. Minute stand es noch 20:20. Dann wurde das HLZ durch drei Zeitstrafen geschwächt. Erst traf es Lena Schänzer und Hansi Kutschmann, dann auch noch Paula Lütkenhaus. Das nutzte Lünen zur Entscheidung Das HLZ beendet die Vorrunde auf Rang vier.