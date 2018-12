Nerven wie Drahtseile: SVE Dolberg schlägt TV Brechten in letzter Sekunde

28:27 (14:14) hieß das Endergebnis, mit dem die Hausherren die Rote Laterne an ETG Recklinghausen weiterreichten. Weniger als drei Minuten zuvor hatten die Hausherren noch mit 25:27 hinten gelegen. Es drohte die vierte Niederlage in Folge und ein Weihnachten als Schlusslicht der Landesliga.

Lodenkemper stellte dann zunächst den Anschluss zum 26:27 her. Die letzten anderthalb Minuten musste die Eintracht wegen einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Björn Johannwiemann aber in Unterzahl agieren. „Da hat wahrscheinlich keiner mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt“, gestand Coach Andreas Schwartz. Zumal Brechten auch noch den Ball hatte.

Umstellung auf 4:1:1-Abwehr bringt die Wende

Doch die Gäste kamen weiterhin nicht gut zurecht mit der 4:1:1- bzw. zu diesem Zeitpunkt 3:1:1-Abwehr, die die Dolberger gegen sie spielte. Die Umstellung der eigenen Defensive ab der 52. Minute war letztlich der entscheidende Schachzug auf SVE-Seite gewesen. Durch die hatten sie erst den klaren Rückstand egalisiert und schließlich auch den Sieg eingefahren.

Denn nach einem erneuten Brechtener Ballverlust erzielte Christoph Bußmann per Tempogegenstoß das 27:27. Da war noch genau 1:12 Minute auf der Uhr. Und Lodenkemper setzte dann den finalen Punch, als er mit der letzten Aktion die Lücke fand.

SVE lässt in einem engen Match erneut zu viel liegen

Zuvor war das Spiel gegen den Tabellenneunten ein extrem enges, extrem umkämpftes gewesen. Nach 3:5-Rückstand (8.) drehte die Mannschaft von Andreas Schwartz die Partie zum 8:6 (17.), musste aber kurz vor der Pause den Ausgleich zum 14:14 hinnehmen, weil sie erneut viel zu viel in der Offensive liegenließ. „Wir hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, auf fünf Tore davonzuziehen, lassen aber wieder klare Dinger aus“, monierte Schwartz.

Der Start in die zweite Hälfte misslang dann ebenso: Die Gäste zogen auf 16:19 (37.) davon und zwangen Schwartz so zu einer frühen Auszeit, die aber zunächst wirkungslos verpuffte. Der TVB führte in der 40. Minute mit 17:21. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Brechtens Niklas Weidemann nutzte die Eintracht aber, um ganz nah bis auf 21:22 heranzurücken.

Die Wende war das allerdings noch nicht. Die Partie schwappte nun mit wechselnden, starken Phasen hin und her. Erst schienen die Gäste in den nächsten neun Zeigerumdrehungen wieder auf und davon zu ziehen (21:26; 52.). Dann knapsten die Dolberger mit ihrer neu formierten Defensive Stück für Stück vom Rückstand weg – bis zu den entscheidenden letzten drei Minuten.

Dolberg wieder mittendrin in extrem engen Abstiegskampf

Wie wichtig dieser Sieg war, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Statt mit 6:18 Punkten auf dem letzten Platz zu überwintern, liegt die Eintracht nun punktgleich (8:16) mit vier anderen Teams auf Rang 12. Selbst das Mittelfeld mit dem TV Brechten (9. Platz, 9:15 Punkte), dem VfL Brambauer (8.; 10:14) und dem VfL Gladbeck 2 (7.; 10:14) ist in unmittelbarer Schlagdistanz.

So spannend war der Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga wohl noch nie. Und die Dolberger sind nun wieder mittendrin. An guten Tagen schlagen sie den Tabellenführer Westfalia Herne (24:22) – als bisher einziges Team. An schlechten können sie selbst von der direkten Konkurrenz wie dem SV Westerholt (22:30) überrollt werden. Oder anders ausgedrückt: Da ist in der zweiten Saisonhälfte noch fast alles drin.

SVE: Muer, Mächling – M. Weghake (1), Bußmann (5), Jak. Heickmann, P. Weghake (1), Johannwiemann (5), Krabus, Glaubitz (3), Lodenkemper (8/4), Heising, Supenkamp (5/1), Litwin.