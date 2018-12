So leicht wird’s wohl nicht: Ahlener SG bei Schlusslicht SG Langenfeld

Die Tabelle – so viel vorweg – ist es nicht. Denn in der Tat sind die vier Punkte aus 16 Spielen nicht gerade ein Zeichen übermäßiger Stärke. Nur einen einzigen Sieg hat die SG Langenfeld eingefahren. Den gab es mit dem 40:29 über den Vorletzten MTV Großenheidorn. Hinzu kamen noch zwei Unentschieden. Zum Vergleich: Die ASG hat in der gleichen Zeit mit sieben Siegen und einem Unentschieden 15 Punkte eingefahren.

Etwas aber ist Sascha Bertow und Co. eine Warnung. Nämlich die rekordverdächtige Zahl von sechs Niederlagen mit nur einem oder zwei Toren Unterschied. Den Langenfeldern mangelt es nicht grundsätzlich an Qualität.

SGL verliert oft nur ganz knapp

„Die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht. Vor allem haben sie die ja nicht nur gegen Teams von unten erspielt“, gibt ASG-Coach Bertow zu bedenken. Denn allein drei Mal verlor das Team von Trainer Markus Becker mit 25:26 – unter anderem gegen den Northeimer HC (7.) und die Bergischen Panther (5.). Ebenfalls unglücklich waren das 22:23 gegen Team Lippe 2 (13.) oder zuletzt das 21:22 gegen die SG Menden Sauerland Wölfe (11.) sowie das 28:28 direkt davor gegen die SG VTB/Altjührden (14.). Am meisten aufhorchen ließen in der Liga aber wohl das 28:30 gegen den Leichlinger TV (3.) und das 25:26 gegen die Schalksmühler Dragons, damals noch Spitzenreiter und nun Zweiter hinter der HSG Krefeld. Langenfeld scheint oft etwas zum Erfolg zu fehlen, aber oft eben auch nicht viel.

Große Rückraum-Schützen beim Gastgeber

„Die hatten zwischendurch etwas Verletzungspech. Und natürlich sind so viele knappe Niederlagen auch unglücklich. Wenn du aber eh unten drin stehst und den Druck hast, dann gewinnst du solche Spiele nicht. Das ist dann im Kopf drin und eine ganz dumme Situation“, sagt Bertow. Was Langenfeld also wahrscheinlich fehle, sei ein Befreiungsschlag. „Ich hoffe nicht, dass der ihnen ausgerechnet gegen uns gelingt.“

Was Langenfeld dagegen ganz sicher nicht fehlt, ist körperliche Größe. Auf Rückraum rechts stehen mit Christian Majeres und Hendrik Heider zwei Zwei-Meter-Schlakse. Auf der linken Seite ist Maurice Meurer mit 1,98 Meter minimal kleiner. Und am Kreis hat Becker, der im September von seinem vorherigen Cheftrainer Jurek Tomasik übernahm, in der Regel die Wahl zwischen drei Akteuren über 1,90 Meter: Nils Raschke (1,97 Meter), Mats Heyde (1,92) und Jan Schirweit (1,90).

Drei Angeschlagene bei der ASG

Dagegen, sagt Bertow, gelte es „punktuell“ anders zu verteidigen als zuletzt beim 31:24-Erfolg gegen den Longericher SC. Die Schützen aus der zweiten Reihe müssten etwas früher angegangen werden, so der Plan. Verzichten muss der Ahlener Trainer bei dessen Umsetzung wohl auf den erkrankten Dimitry Stukalin. Angeschlagen sind zudem Mattes Rogowski (Zerrung am Bauch) und Kai Bekston (Rippe). „Es wird ein heißer Tanz“, glaubt der ASG-Coach. „Aber das ist ja immer so.“ Richtig leichte Gegner gibt es eben nicht. Das gilt auch für die SG Langenfeld.

Anwurf: Samstag, 19.30 Uhr