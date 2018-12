Mehr Sicherheit: Westfalia Vorhelm hofft auf ein friedliches (Fußball-)Fest

Wer bei Westfalia Vorhelm der Fußball-Abteilung angehört und an diesem Wochenende noch letzte Geschenke fürs Fest besorgen muss, sollte ganz früh aufstehen. Denn bereits ab 10 Uhr beginnen bei der TuS Westfalia heute die Aufbauarbeiten in der Friedrich-Ebert-Halle für die am zweiten Weihnachtstag beginnenden Stadtmeisterschaften.

Die Bande muss errichtet, die Verpflegungsstände müssen aufgebaut und bestückt werden. „Was das angeht, werden wir das Rad nicht neu erfinden“, sagt Westfalia-Vorsitzender Peter Wiethaup. Allerdings greift nach den Vorfällen des Vorjahres – dort war es am Finaltag auf der Tribüne zu Ausschreitungen zwischen den Fans von RW Ahlen und ASK Ahlen gekommen – erstmals ein neues Sicherheitskonzept .

Neues Sicherheitskonzept

Dieses besagt, dass im Gegensatz zu den Vorjahren keinerlei Lebensmittel mehr auf der Tribüne verzehrt werden dürfen. Essen und Getränke erhalten die Besucher im Foyer, wo sie über eine Leinwand auch das Geschehen in der Halle verfolgen können. Darüber hinaus wird ein Sicherheitsdienst engagiert, der Einlasskontrollen durchführen wird.

Alkoholisierte Besucher erhalten keinen Zutritt. Obendrein herrscht ein Glasverbot und auch Stangen, Fahnen und Trommeln sind untersagt. „Nach den Vorkommnissen im vergangenen Jahr konnten wir nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen. Darauf mussten wir reagieren und ich denke, das neue Sicherheitskonzept ist die richtige Entscheidung“, unterstreicht Peter Wiethaup.