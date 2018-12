Die Ahlener SG hat den Vertrag mit Lukas Fischer um weitere zwei Jahre verlängert. Der erfahrene Kreisläufer hat sich zu einer Führungskraft in der Verbandsligamannschaft der Ahlener entwickelt. „Auch höherklassige Teams haben bei ihm angeklopft. Daher freut es uns umso mehr, dass Lukas uns seine Zusage gegeben hat“, so ASG-Abteilungsleiter Ronald Zent. Fischer, der das Handballspielen bei der Ahlener SG von der Pike auf gelernt hat, bleibt damit bis 2021 unter Vertrag und hat perspektivisch die Chance in den Drittligakader aufzurücken.