Kurz vor dem Jahresende mussten sich die Teilnehmer einer Gürtelprüfung bei Satori Ahlen noch mal richtig ins Zeug legen. Zunächst waren die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an der Reihe, im Anschluss die Jugend- und Erwachsenengruppe.

Sie alle mussten Prüferin Carmen Spiekermann mit ihrem praktischen Können und ihrem theoretischen Wissen überzeugen. Je nach Gürtelgrad präsentierten die Kampfsportler verschiedene Grundtechniken, Partnerübungen und Selbstverteidigung in immer höheren Schwierigkeitsgraden. Dabei gelang es sogar vier Sportlern, den ersten Gürtelgrad aufgrund sehr guter Leistungen zu überspringen.

Bruchtest eine besondere Hürde

Besonders angetan war Carmen Spiekermann von Noëlie Schlieper, die als Prüfungsbeste an diesem Tag abschnitt. Die hohen Kup-Grade mussten sich überdies in der Selbstverteidigung mit Fallübungen und Stockangriffe in Kombination, dem Zweikampf und dem Bruchtest befassen. Für den dritten Kup (blau-roter Gürtel) musste etwa Bernhard Suermann zwei Bretter mit einem Tritt und mit der Faust zertrümmern.

Vorher war die Aufregung, hinterher die Freude groß bei diesen Prüflingen. Foto: Satori Ahlen

Folgende Teilnehmer haben die Prüfung bestanden: 9. Kup: Ilyas Wendlandt, David Kaya, Nadine Taté, Henry Roß, Corinna Dolenec, Sami Taté und Alexej, Jeannie Zabinski; 8. Kup: Leon Klasen, Tim Mende, Kian Rappe, Jeremy Jäger, Rieke Wöste, Julia Reshetnik, Shem Zabinski, Oliver Wagener und David Rappe; 7. Kup: Constantin Schulte, Kevin Brinkpeter, Nico Glowacz, Muhammed Efe Özen, Elias Limbrock, Noëlie Schlieper, Laura Leps und Ralf Schlieper; 6. Kup: Simon Schulz, Alexander Natzke, Burkhard Tulfot, Nikolai Schetinin und Petra Schlieper; 5. Kup: Andrea Greve; 4. Kup: Jan Schetinin; 3. Kup: Bernhard Suermann