23:35 (13:20) lautete das deprimierende Endergebnis aus Ahlener Sicht gegen das Schlusslicht der Liga. Nur bei der 24:38-Niederlage beim Leichlinger TV hatte die Mannschaft von Sascha Bertow noch mehr Rückstand. Für die Langenfelder war es dagegen gleich ein mehrfacher Grund zur Freude: Der höchste Saisonsieg (überhaupt erst der zweite), der erste Erfolg vor heimischem Publikum und nun auch noch den direkten Vergleich mit Abstand gewonnen. Im Hinspiel hatte es einen 28:24-Erfolg für die ASG gegeben.

Die Ahlener schienen nur eine Woche nach dem überzeugenden Auftritt gegen Longerich (31:24) von Anfang an nicht in die Partie zu kommen. Bereits nach fünf Minuten beim Stand von 1:4 nahm Bertow die erste Auszeit. Doch der Rückstand vergrößerte sich nur noch. 5:10 stand es nach 13 Minuten, gar 10:19 (sic!) nach 25. Zu diesem Zeitpunkt war das Fell schon so gut wie verteilt.

Bis zur Halbzeitpause kamen die Gäste zwar noch immerhin etwas näher heran (13:20), die Hoffnungen auf eine Aufholjagd in Hälfte zwei zerschmolzen aber so schnell wie Schnee in der Mittagssonne. 14:24 lagen die Ahlener nach 38 Minuten hinten. Erneut nahm ihr Trainer eine Auszeit. Doch auch die brachte nicht die erhoffte Wende. Das 14:26 (42.) war bereits die Vorentscheidung. Danach betrieben die Ahlener immerhin noch Schadensbegrenzung.