Ein echter Favorit ist nicht auszumachen

Beide Teams sind nun noch am Finaltag dabei. Was könnte es Schöneres geben? Genau genommen machten es die TuS-Haudegen sogar etwas besser als ihre jüngeren Pendants, zogen sie doch als Erster der Gruppe A ins Semifinale ein.

Mit 6:0 Punkten und 10:6 Toren hielten sie sich dabei sogar schadlos. Auffällig aber: Alle Spiele waren knapp und in zweien mussten die Vorhelmer sogar erst einen Rückstand drehen. Das war so beim 2:1-Erfolg über Vorwärts zum Auftakt gewesen und auch beim 3:2-Sieg gegen die Ahlener SG. Erst beim 5:3 über die Spielvereinigung Dolberg kam die TuS gleich gut ins Spiel. Dafür musste sie gegen die Dolberger nach früher 3:0-Führung aber das zwischenzeitliche 3:3 hinnehmen und machte erst in der Schlussminute alles klar. Schwamm drüber: Hinterher fragt danach ja keiner mehr.

So dürfte das auch der Gruppenzweite Vorwärts Ahlen (3:3 Punkte, 6:5 Tore) sehen, der sich nach der Auftaktniederlage mit einem 3:1-Sieg gegen Dolberg und einem 2:2 gegen Schlusslicht Ahlener SG (5:8 Tore, 1:5 Punkte) noch mühsam an der Spielvereinigung (7:9 Tore, 2:4 Punkte) vorbei schob.

35. Ahlener Hallenstadtmeisterschaften 2018 1/107 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

35. Ahlener Hallenstadtmeisterschaften 2018 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Noch spannender ging es in der kleineren Gruppe B zu, wo ein einziger Sieg in drei Partien am Ende den Unterschied ausmachte. Es war der 2:1-Erfolg der Aramäer gegen ASK. Die Aramäer sind folgerichtig Gruppenerster mit 4:3 Toren und 3:1 Punkten. Die Partien zwischen Aramäer und der FSG (2:2) und zwischen der FSG und ASK (1:1) endeten jeweils unentschieden. Für die FSG bedeutete das in der Endabrechnung knapp Platz zwei mit 2:2 Punkten und 3:3 Toren.

Echte Favoriten im Halbfinale oder auf den Turniersieg sind schwerlich auszumachen. Aber Spannung schadet ja nicht.

Hier geht es zum Bericht der Senioren.