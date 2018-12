Familie statt Fußball: Sehr verhaltenes Echo auf Budenzauber

Kurz und knackig – in nur zwei Tagen hat Westfalia Vorhelm die 35. Ausgabe der Ahlener Hallenstadtmeisterschaften abgehandelt. Die Resonanz fiel durchwachsen aus. Insgesamt scheint das Interesse an der Veranstaltung zu sinken.

Das Positive: Wie erhofft blieben Tumulte wie im Vorjahr aus. Das Geschehen ging friedlich über die Bühne. Das neue Sicherheitskonzept zeigte wohl Wirkung. Die sonst stark vertretene Fanszene von RW Ahlen blieb dem Turnier mehrheitlich fern. Dadurch fehlte aber auch Stimmung auf den Tribünen.

FSG setzt Ausrufezeichen

Ausrichter Westfalia Vorhelm konnte sich überdies auf ein eingespieltes Helferteam hinter den Kulissen verlassen, das für einen reibungslosen Ablauf sorgte und präsentierte sich als guter Gastgeber. Zudem erfüllte sich der Wunsch des TuS-Vorsitzenden Peter Wiethaup , der beide Teams der Westfalia in der Endrunde sehen wollte. Sowohl für die Senioren als auch die Alten Herren war zwar im Halbfinale Endstation – beide aber entschieden das Spiel um Platz drei für sich.

Ein noch deutlicheres sportliches Ausrufezeichen setzte die FSG Ahlen . Bei den Alten Herren zählte sie als Titelverteidiger ohnehin schon zum engsten Favoritenkreis. Dass sie diesen Status für sich auch bei den Senioren reklamieren durfte, zeugte von einer starken Leistung, auch wenn sie im Finale mit 1:9 deutlich an RW Ahlen scheiterte . Vorjahresfinalist ASK schied dagegen überraschend bereits in der Vorrunde aus. Überraschungen, die das Turnier belebten – damit aber nicht das Offensichtliche kaschierten.

Enormer Zuschauerschwund

Das Negative: Nur je rund 300 Zuschauer fanden den Weg in die Friedrich-Ebert-Halle. Das mochte auch an der geringeren Teilnehmerzahl der Vereine insgesamt gelegen haben. Einen großen Anteil dürfte auch die Wahl des Termins gehabt haben. Die TuS Westfalia entschied sich erstmals wieder dafür, das Turnier am zweiten Weihnachtstag zu eröffnen.

Das stieß auf ein sehr verhaltenes Echo. „Es ist nicht gut, dass die Stadtmeisterschaft am 26. Dezember schon angefangen hat. Ich hätte es ein, zwei Tage später gemacht. So waren jetzt viele Spieler und Zuschauer nicht da, weil viele mit ihren Familien feiern wollten“, sagte Bilal Topcu von der FSG.

Auswärtige Vereine einladen?

Auch Stefan Jakob (Aramäer Ahlen) gestand: „Die Jahre davor fand ich es besser. Jetzt hatten viele Spieler, die eigentlich immer dabei sind, andere Verpflichtungen.“ RW Ahlens Fußball-Abteilungsleiter Angelo Daut gab zudem ein Missverhältnis von Aufwand und Ertrag zu bedenken. „Es gab einige Unstimmigkeiten bei den Teams aufgrund der Terminierung. Bei nur zwei Partien pro Turniertag ist es für einige Spieler, die aus dem Ruhrgebiet kommen, natürlich ein riesiger Aufwand.“

Auch sein Vereinskollege Peter Ellefred äußerte seine Sicht der Dinge: „Ich fand es besser mit drei Turniertagen. Aufgrund der Teilnehmerzahl war das jetzt natürlich nicht möglich. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, am 26. Dezember zu spielen. Die meisten sind ab nachmittags am zweiten Weihnachtstag sowieso ganz froh, mal rauszukommen. Vielleicht müsste man mal grundsätzlich das ganze Konzept überdenken und auch Mannschaften wie Enniger, Ennigerloh oder Sendenhorst einladen. Damit auch wieder mehr Zuschauer in die Halle kommen.“